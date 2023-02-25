«Тоттенхэм» — «Челси». Поттер вызывает сочувствие

Тренер не справляется со своей работой и дорогими новичками — ему очень тяжело.

26 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси». Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 2.50. Успех «аристократов» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» 26 февраля 2023 года

Букмекер «Фонбет» считает, что матч «Тоттенхэм» — «Челси» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе «Фонбет» можно за 1.82, а за регистрацию в приложении будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Челси» (26.02.2023)

На фоне плей-офф еврокубковых турниров не будем забывать и о внутренней арене. В английской Премьер-лиге на 26 февраля запланирована встреча, которая закроет программу 25-го тура. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в лондонском дерби померяются силами «Тоттенхэм» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

На последнем отрезке сезона «Тоттенхэм» смотрится не лучшим образом. Из-за неудач он опустился на четвёртую строчку в турнирной таблице. Отставание от идущего на третьем месте «Манчестер Юнайтед» довольно велико — семь очков. При этом в спину дышит «Ньюкасл», у которого имеется игра в запасе.

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За последние семь туров в чемпионате Англии лилово-белые потерпели три поражения. Сначала они уступили «Арсеналоу» (0:2), а затем «Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» (2:4) и «Лестеру» (1:4). Также он уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Милану» (0:1).

С другой стороны, поражения легко объяснимы. Во-первых, в трёх из четырёх этих встреч «шпоры» выступали на выезде. Во-вторых, в соперниках были сильные команды. Также стоит отметить, что во встречах с «Лестером» и «Миланом» руководил командой помощник Антонио Конте — Кристиан Стеллини.

Конте недавно перенёс операцию. Его возвращение ожидается только к ответной игре с «Миланом». Несмотря на отсутствие тренера, а также серьёзные кадровые потери, в других четырёх турах АПЛ лилово-белые одержали победы. Обыграли даже заметно окрепший «Фулхэм» (1:0) и «Манчестер Сити» (1:0).

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У «Челси» дела обстоят гораздо хуже, чем у «Тоттенхэма». Колоссальные затраты на трансферном рынке этой зимой пока что себя не оправдывают. Команда демонстрирует невнятную игру и постоянно терпит поражения. У Грэма Поттера абсолютно ничего не получается.

За последние 14 туров в чемпионате Англии «аристократы» одержали только две победы. Обыграли они располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды — «Борнмут» (2:0) и «Кристал Пэлас» (1:0). Также «синие» шесть раз сыграли вничью. Во всех остальных играх они потерпели поражения.

Уступил «Челси» даже во встрече последнего тура АПЛ замыкающему турнирную таблицу «Саутгемптону» (0:1), причём на домашней арене. «Святые» подходили к матчу в ужасной форме — с 9 поражениями в 10 матчах. Тем не менее местами они смотрелись куда предпочтительнее «аристократов». Выиграли заслуженно.

Также «синие» уступили в первом матче 1/8 финала дортмундской «Боруссии» (0:1). Недавно бывший футболист «Челси» Тони Каскарино отметил, что если бы Роман Абрамович всё ещё владел клубом, то Грэм Поттер уже был бы уволен по трём разным поводам. Смена главного тренера действительно напрашивается.

Призыв фанатов «аристократов» к увольнению Поттера уже стал трендом в социальных сетях. Тем не менее нынешнее руководство «Челси» продолжает доверять английскому специалисту. Возможно, очередное поражение заставит боссов подумать над данным вопросом получше.

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Лилово-белые выглядят явными фаворитами предстоящего матча. Поставить на их победу можно с коэффициентом 2.50 в букмекерской конторе «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся пользователям будет доступен фрибет 2000 рублей.

Несмотря на имеющиеся проблемы, «шпоры» смотрятся куда собраннее синих. Пребывает в отличной форме и ведёт за собой команду лидер — Гарри Кейн. На счету нападающего уже 17 голов и две голевые передачи в 24 матчах в АПЛ. Вероятно, он приблизит Грэма Поттера к отставке.

Прогноз и ставки на матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Челси» 26 февраля 2023 года

Несмотря на отсутствие Антонио Конте, а также кадровые потери, «Тоттенхэм» показал неплохие результаты в последних семи турах АПЛ. Ему даже удалось обыграть «Манчестер Сити». На домашнем стадионе «шпоры» наверняка выиграют у «Челси». Огромные затраты не приносят «аристократам» результатов. Они уступают даже явным аутсайдерам. На Грэма Поттера оказывается огромное давление. И тренер с ним совершенно не справляется. Скорее всего, гости проиграют.

Поэтому рекомендуем поставить на победу «Тоттенхэма». В «Фонбет» она оценивается коэффициентом 2.50. За регистрацию пользователи смогут получить фрибет 2000 рублей. Он будет доступен в приложении, а использовать его можно в тот же день.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за коэффициент 2.50.

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