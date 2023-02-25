«Севилья» — «Осасуна». Ничего удивительного!

26 февраля состоится матч Примеры «Севилья» — «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу севильцев можно с коэффициентом 1.82. Успех «Осасуны» оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Осасуна» 26 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Севилья» — «Осасуна» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Осасуна» (26.02.2023)

Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Хозяева находятся на 12-м месте с 25 очками, а гости — на 10-м месте с 30 очками.

«Севилья» начнёт этот матч после поражения со счётом 0:2 от ПСВ в Лиге Европы. Оба гола были забиты в последние 13 минут встречи, и, несмотря на поражение, именно «Севилья» вышла в следующий этап, выиграв первый матч со счётом 3:0 дома на прошлой неделе. Тем не менее это всё равно разочаровывающий результат.

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Поражение в Эйндховене означает, что «Севилья» осталась непобеждённой только в трёх из четырёх последних матчей во всех соревнованиях. Это были победы во встречах с «Мальоркой» дома в Ла Лиге и с ПСВ дома в Лиге Европы. В минувшие выходные «Севилья» взяла одно очко в матче с «Райо Вальекано» — 1:1.

Тенденция такова, что «Севилья» выиграла пять последних домашних матчей во всех соревнованиях и не проигрывала в 25 из 30 последних встреч дома в Ла Лиге. В четырёх последних играх на своём поле красно-белые не пропускали.

«Осасуна» приехала на стадион «Рамон Санчес Писхуан», проиграв в прошлые выходные дома «Реалу» со счётом 0:2. Только на 78-й минуте «сливочным» удалось сломить сопротивление хозяев, и они забили второй гол в добавленное время, взяв максимум очков.

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Этот результат означает, что «Осасуна» не выиграла ни один из своих последних четырёх матчей, которые прошли в Ла Лиге. Были поражения во встречах с «Атлетико» и «Реалом» дома, а также ничьи с «Эспаньолом» и «Вальядолидом». «Осасуна» не выиграла ни одного из пяти последних матчей в Примере, одержав победу всего в одной из девяти последних игр чемпионата.

Однако «Осасуну» трудно победить, когда она играет на выезде, и она не уступает в последних шести выездных матчах во всех соревнованиях. Памплонцы не проигрывали в 10 из 11 последних встреч в гостях и сыграли вничью в каждом из четырёх последних выездных матчей в лиге, причём в каждом из них было забито менее 2,5 мяча.

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«Севилья» демонстрирует признаки улучшения, и в последних домашних матчах она хорошо себя проявила. Однако «Осасуна» — непростой соперник, и этот матч может закончиться с тоталом меньше 2.5 мяча. Поставить на этот исход можно в букмекерской конторе «Фонбет» и там же получить фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.60.

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