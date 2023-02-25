«Динамо» — «Спартак». Плей-офф не будет, но нельзя опускать руки

26 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.74. На победу красно-белых эксперты предлагают коэффициент — 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» 26 февраля 2023 года

Букмекеры не определились, будет ли матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, и тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» Москва (26.02.2023)

В последний день регулярного чемпионата — 26 февраля — в Континентальной хоккейной лиге запланировано семь встреч. Отдельное внимание стоит уделить столичному дерби между «Динамо» и «Спартаком», которое пройдёт на льду «ВТБ-Арены». Первое вбрасывание состоится в 17:30 мск.

Для подопечных Алексея Заварухина не осталось шансов попасть в плей-офф. Минское «Динамо» обыграло «Витязь» и стало последним участником от Западной конференции. Однако подопечные Кудашова под конец регулярки тоже не радуют, одержав победы всего в двух из семи последних встреч. Накануне бело-голубые проиграли в московском дерби с ЦСКА (4:5 ОТ).

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Хотя лидировали в матче к 35-й минуте со счётом 3:1, упустив победу за три секунды до финальной сирены, а в овертайме хозяева дожали. На турнирном положении «Динамо» это поражение никак не отразилось, «Витязь» по-прежнему отстаёт на девять очков. В копилке бело-голубых 85 очков в 67 матчах и пятое место на Западе.

«Спартак» недавно уступил ЦСКА в московском дерби (1:7). Гол престижа забил Роман Старченко на 50-й минуте встречи, когда красно-белые проигрывали уже со счётом 0:6. Матч состоялся 22 февраля, и всё это время красно-белые тренировались. Впереди последний и не менее важный матч с бело-голубыми.

«Спартак» расположился на девятой строчке Запада и на ней завершит регулярный сезон, набрав 64 очка за 67 игр. Отставание от минского «Динамо», идущего восьмым, четыре очка. Теперь можно думать об отпуске. Смена тренеров и скачкообразные результаты привели команды к такому итогу.

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В очных встречах статистика на стороне хозяев. Так, у «Динамо» 40 побед в 73 встречах, когда у «Спартака» — 33. Преимущество невесомое, но есть! Соперники в этом сезоне встречались четыре раза, из которых трижды подопечные Алексея Кудашова выходили победителями. Неплохая статистика только на руку «Динамо».

Алексей Кудашов уже знает своего соперника по плей-офф — это «Торпедо». Он вполне спокойно на это отреагировал, ведь по ходу сезона соперники выиграли по два раза в очных встречах, поэтому главный тренер бело-голубых надеется на равную борьбу. Как видно, до красно-белых «Динамо» уже нет дела. Оно готовится к плей-офф.

Алексей Заварухин не смог быстро исправить проблемы клуба, но можно закончить регулярный сезон победой в дерби. У соперника отличная пара голкиперов, разница шайб 170:145, в то время как у гостей разница голов — 152:188. С обороной беда, но ставку на то, что «Спартак» не проиграет за 2.02 рассмотреть стоит.

После крупного поражения Алексей Заварухин заявил, что «Спартак» не имеет права так играть. Он прав! Поставим на то, что красно-белые как минимум не проиграют в этой встрече, ведь победа нужна просто как глоток воздуха.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 26 февраля 2023 года

Алексей Заварухин рассчитывает на победу, а Алексей Кудашов же уже всеми мыслями в плей-офф, потому есть шанс для красно-белых закончить сезон на хорошей ноте. Времени на подготовку у «Спартака» было достаточно, потому проверим вариант ставки на то, что он не проиграет в основное время.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 13.13.

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