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«Динамо» — «Спартак», прогноз на матч КХЛ 26 февраля 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Динамо» — «Спартак». Плей-офф не будет, но нельзя опускать руки
Данил Моисеев
«Динамо» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ
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Белорусы лишили красно-белых мечты, но можно порадовать болельщиков победой в дерби под конец сезона.

26 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.74. На победу красно-белых эксперты предлагают коэффициент — 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» 26 февраля 2023 года

Букмекеры не определились, будет ли матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, и тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» Москва (26.02.2023)

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26 февраля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
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В последний день регулярного чемпионата — 26 февраля — в Континентальной хоккейной лиге запланировано семь встреч. Отдельное внимание стоит уделить столичному дерби между «Динамо» и «Спартаком», которое пройдёт на льду «ВТБ-Арены». Первое вбрасывание состоится в 17:30 мск.

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Для подопечных Алексея Заварухина не осталось шансов попасть в плей-офф. Минское «Динамо» обыграло «Витязь» и стало последним участником от Западной конференции. Однако подопечные Кудашова под конец регулярки тоже не радуют, одержав победы всего в двух из семи последних встреч. Накануне бело-голубые проиграли в московском дерби с ЦСКА (4:5 ОТ).

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Хотя лидировали в матче к 35-й минуте со счётом 3:1, упустив победу за три секунды до финальной сирены, а в овертайме хозяева дожали. На турнирном положении «Динамо» это поражение никак не отразилось, «Витязь» по-прежнему отстаёт на девять очков. В копилке бело-голубых 85 очков в 67 матчах и пятое место на Западе.

«Спартак» недавно уступил ЦСКА в московском дерби (1:7). Гол престижа забил Роман Старченко на 50-й минуте встречи, когда красно-белые проигрывали уже со счётом 0:6. Матч состоялся 22 февраля, и всё это время красно-белые тренировались. Впереди последний и не менее важный матч с бело-голубыми.

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«Спартак» расположился на девятой строчке Запада и на ней завершит регулярный сезон, набрав 64 очка за 67 игр. Отставание от минского «Динамо», идущего восьмым, четыре очка. Теперь можно думать об отпуске. Смена тренеров и скачкообразные результаты привели команды к такому итогу.

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В очных встречах статистика на стороне хозяев. Так, у «Динамо» 40 побед в 73 встречах, когда у «Спартака» — 33. Преимущество невесомое, но есть! Соперники в этом сезоне встречались четыре раза, из которых трижды подопечные Алексея Кудашова выходили победителями. Неплохая статистика только на руку «Динамо».

Алексей Кудашов уже знает своего соперника по плей-офф — это «Торпедо». Он вполне спокойно на это отреагировал, ведь по ходу сезона соперники выиграли по два раза в очных встречах, поэтому главный тренер бело-голубых надеется на равную борьбу. Как видно, до красно-белых «Динамо» уже нет дела. Оно готовится к плей-офф.

Алексей Заварухин не смог быстро исправить проблемы клуба, но можно закончить регулярный сезон победой в дерби. У соперника отличная пара голкиперов, разница шайб 170:145, в то время как у гостей разница голов — 152:188. С обороной беда, но ставку на то, что «Спартак» не проиграет за 2.02 рассмотреть стоит.

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После крупного поражения Алексей Заварухин заявил, что «Спартак» не имеет права так играть. Он прав! Поставим на то, что красно-белые как минимум не проиграют в этой встрече, ведь победа нужна просто как глоток воздуха.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 26 февраля 2023 года

Алексей Заварухин рассчитывает на победу, а Алексей Кудашов же уже всеми мыслями в плей-офф, потому есть шанс для красно-белых закончить сезон на хорошей ноте. Времени на подготовку у «Спартака» было достаточно, потому проверим вариант ставки на то, что он не проиграет в основное время.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.02.

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Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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