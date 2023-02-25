«Ак Барс» — «Авангард». Билялетдинов и Кравец готовятся к плей-офф

26 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.23. На победу омичей эксперты предлагают коэффициент — 2.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 26 февраля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» может получиться результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.93. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (26.02.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 26 февраля запланировано семь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом», которая пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 17:30 мск.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова сделали невозможное, вышли в плей-офф с первой строчки Восточной конференции. Накануне клуб проиграл в матче с «Металлургом» (3:6). Для пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова это был последний матч в карьере.

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Это поражение для клуба не играло никакой роли, ведь до этого он одержал победы в семи встречах подряд. Казанцы вышли в плей-офф с первого места Востока, набрав 89 очков в 67 встречах. «Авангард» отстаёт на четыре очка, набрав 85 за 67 игр.

Омичи также под занавес регулярки разыгрались, одержав победы в шести из восьми последних матчей. Неплохо, но в трёх случаях игра закончилась в овертайме. Два последних матча наиболее интересны, ведь в них «ястребы» обыграли «Локомотив» и «Торпедо» в овертайме со счётом 4:3.

Однако впереди последний матч регулярного чемпионата, соперникам нечего доказывать друг другу. Пусть и в этом сезоне клубы встречались пять раз, из которых казанцы выиграли трижды. Один матч завершился за пределами основного времени. Команды показывают упорный хоккей. Лишь раз тотал встречи был больше 3.5 шайбы. Так что борьбы не избежать.

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Вряд ли сейчас что-то изменится. Плюс в Казани омичи выиграли лишь в одной из пяти последних встреч. Так что подопечным Билялетдинова на своём льду играть только в радость. Однако история очных встреч разделилась практически поровну, у «Ак Барса» 39 побед, когда у «Авангарда» — 35 в 74 встречах.

Зинэтула Билялетдинов сделал очень многое для команды, особенно радует прогресс Александра Радулова, который забросил 24 шайбы. У омичей же лучшим бомбардиром является Владимир Ткачёв с 59 очками за 64 встречи. Лучшим же снайпером с 31 заброшенной шайбой по праву считается Рид Буше, статистика впечатляет.

Однако «ястребы» ещё могут подобраться к сопернику. «Салават Юлаев» отстаёт всего на одно очко. Если омичи останутся на второй строчке, то начнут плей-офф с «Адмиралом». Если на третьем месте — то соперник может быть гораздо серьёзнее. Кроме того, казанцы дома одержали победы в 21 из 33 играх, в то время как омичи выиграли в 15 из 33 гостевых встреч.

Статистика близка, но всё же больше шансов на победу остаётся у хозяев. Плюс они уже знают своего соперника по плей-офф — «Нефтехимик». Поэтому все мысли будут сосредоточены на этом матче, но ставку на то, что «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 4.5 шайбы за 2.60 рассмотреть стоит.

Тем более что показатели команд очень схожи, так, разница шайб у «Ак Барса» 184:156, когда у «Авангарда» 186:161. Потому и уверенности в том, что матч получится низовым, больше, соперники играют на одном уровне, поэтому даже с фаворитом определиться трудно.

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Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 26 февраля 2023 года

Встречи между этими соперниками часто получаются тяжёлыми. Казанцы с приходом Билялетдинова заиграли иначе, и это не может не радовать, но вряд ли будут выдавать весь атакующий потенциал. Можно поберечь силы на плей-офф. Однако на стороне казанцев поддержка трибун и отменные показатели, так что могут дома не проиграть, и к этому возьмём тотал меньше.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 4.5 шайбы за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 13.13.

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