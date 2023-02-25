«Марсель» — «ПСЖ». Малиновский пощекочет нервы Месси

Раненый зверь опасен. Команда Галтье не отдаст победу, но лёгкой прогулки в Марселе не будет.

26 февраля состоится матч 25-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают незначительный перевес столичному клубу. Поставить на победу «Марселя» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75, а шансы «ПСЖ» оценены в 2.50. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» 26 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Марсель» — «ПСЖ» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.48. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.60.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» (26.02.2023)

Матч 25-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» состоится 26 февраля в Марселе на стадионе «Велодром». Клеман Тюрпен в 22:45 мск даст стартовый свисток.

Игор Тудор уверенно продвигается с «Марселем» по турнирной таблице, хотя на фоне сенсационного ухода Хорхе Сампаоли в преддверии старта сезона «южанам» предрекали провал. По итогам 24 туров команда располагается на втором месте в таблице, отставая от лидирующих парижан лишь на пять очков.

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«Южане» пребывают в отличных игровых кондициях. Они выиграли в 12 из 14 последних официальных матчей. Одна встреча завершилась ничейным результатом — с «Монако» (1:1), и в одной они уступили «Ницце» (1:3) Именно у «Марселя» лучшая статистика результатов после возобновления Лиги 1, а не у «ПСЖ», который стал чаще допускать осечки.

Бело-голубые при Игоре Тудоре используют тактику сильной и агрессивной защиты, с фокусом на быстрые контрвыпады через фланги. Один из ключевых элементов игровой тактики — высокий прессинг и активный контрпрессинг сразу после потери мяча. Это способствовало повышению надёжности игры в обороне. Лишь «Ланс» и «Ницца» пропустили меньше. Важную роль в достижении этого показателя сыграл экс-футболист «Спартака» Самуэль Жиго.

Игор Тудор на предматчевой пресс-конференции сообщил, что Руслан Малиновский поднял командный уровень игры и добавил разнообразия в полузащите. С его появлением штрафные и дальние удары стали грозным оружием марсельцев. Собственно, он уже это продемонстрировал в недавнем кубковом матче с «ПСЖ».

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«ПСЖ» после возобновления чемпионата прилично штормит. Команда Кристофа Галтье проиграла в трёх из девяти матчей — с «Лансом» (1:3), «Ренном» (0:1) и «Монако» (1:3), а также ничейным результатом завершилась встреча с «Реймсом» (1:1). В остальных пяти матчах парижане выиграли, но трижды пришлось приложить усилия.

Команда просела во всех игровых аспектах. Если до международной паузы защита парижан отличалась монолитностью, то после возобновления клубного сезона подопечные Галтье допускают всё больше ошибок. За 13 матчей во всех турнирах красно-синие только два раза удержали собственные ворота на замке. Трещина в отношениях Килиана Мбаппе с Лионелем Месси и Неймаром сказалась на эффективности игры в завершающей стадии и производительности.

На фоне этих неудач в спортивной прессе поползли слухи о плохой атмосфере в раздевалке, возможной ротации на тренерском мостике и вероятном уходе из клуба лидеров.

Неймар не впечатляет своей игрой после ЧМ-2022 в Катаре, а его ночные игры в покер и походы в «Макдональдс» после поражения во встрече с «Баварией» вызвали новую волну негодований. Однако бразилец получил травму и эту встречу пропустит.

Также увеличивается недовольство действующим тренером парижан, в частности со стороны самих футболистов. Ходят слухи, что руководство клуба контактировало с Жозе Моуринью, а некоторые источники сообщают, что Зинедин Зидан уже близок к подписанию контракта и его первым решением будет избавиться от скандального бразильца.

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За 28 личных встреч «Марсель» лишь три раза сумел обыграть «ПСЖ». Четыре матча завершились ничейным результатом. В 17 из 28 последних матчей команды забивали за игру три и более мяча. Учитывая турнирную мотивацию и их атакующий потенциал, мы бы рекомендовали присмотреться к ставке на тотал больше 3 голов за 1.87.

Недавно появилась информация, что Месси не готов идти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «ПСЖ». Текущее соглашение футболиста истекает ближайшим летом, до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» аргентинец не будет принимать окончательного решения.

Прогноз и ставки на матч 25-го тура Лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ» 26 февраля 2023 года

«Марсель» стабилен и пребывает в отличном игровом тонусе. При поддержке родных трибун клуб постарается повысить свои шансы на чемпионство. Команда Галтье не может набрать оптимальную игровую форму. Защита «ПСЖ» после возобновления клубного сезона часто сбоит, а ухудшение отношений в звёздном трио сказалось на качестве игры в завершающей стадии, но недооценивать гегемона Франции и его волевые качества всё же не стоит. Рекомендуем ставку на тотал больше 3 гола за 1.87.

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 13.13.

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