«Бавария» — «Унион». Битва за чемпионство продолжается

26 февраля состоится матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион». Начало игры — в 19:30 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.33. Успех берлинцев оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион» 26 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Бавария» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион» (26.02.2023)

Перед решающим матчем в Бундеслиге на «Альянц-Арене» в воскресенье «Бавария» и «Унион Берлин» имеют по 43 очка.

Занимающая первое место в таблице «Бавария» опережает идущий на третьем месте «Унион» по разнице мячей, а дортмундская «Боруссия» находится между ними. Смогут ли многократные чемпионы удачно выступить на домашней арене? Или же столичная команда-сюрприз останется в борьбе за титул?

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Мюнхенская «Бавария» подходит к воскресной встрече после поражения со счётом 2:3 в игре с мёнхенгладбахской «Боруссией», причём Юпамекано получил красную карточку всего через восемь минут игры на «Боруссия-Парк».

Баварцы уступили в 2 из 21 матча Бундеслиги в этом сезоне, одержав в 12 встречах победы и семь раз сыграв вничью.

Однако «Бавария» будет уверена, что сможет отыграться на домашней арене, ведь она избежала поражений в каждом из своих последних 22 матчей на «Альянц-Арене».

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Учитывая, что команда Юлиана Нагельсмана также забивала в каждом из 35 последних домашних матчей, хозяева не должны испытывать трудности в воскресенье.

Что касается «Униона», то он проводит впечатляющий сезон, одержав на одну победу больше, чем «Бавария» в Бундеслиге. В четверг столичный клуб продлил свою беспроигрышную серию во всех соревнованиях до девяти матчей, одержав победу со счётом 3:1 над голландским «Аяксом» в Лиге Европы.

Кроме того, «Унион» выиграл в пяти из шести последних матчей в Бундеслиге, хотя в прошлые выходные с «Шальке 04» сыграл в безголевую ничью. «Унион» не только выиграл в трёх последних выездных матчах чемпионата Германии, но и во всех случаях забил более 1.5 мяча. Естественно, это придаст уверенности перед поездкой в Мюнхен.

Берлинский «Унион» в сентябре этого года сыграл с «Баварией» вничью 1:1. Стоит отметить, что «Унион» не смог обыграть «Баварию» в шести встречах с момента повышения в классе в 2020 году, зафиксировав три ничейных результата и три поражения.

Не секрет, что «Бавария» редко теряет очки на домашней арене. Однако в эти выходные берлинский «Унион» намерен досадить своим титулованным соперникам.

Считаем, что «Бавария» и «Унион» сыграют в захватывающем матче, в котором обе команды забьют более 1.5 мяча. Самый выгодный коэффициент на это событие даёт «Фонбет» — 5.80. Там же всем зарегистрировавшимся будет доступен фрибет 2000 рублей. Использовать его можно для ставок на любые события.

Ставка: каждая команда забьёт больше 1.5 мяча за 5.80.