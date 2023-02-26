«Урал» — «Ростов». Битва Гончаренко и Карпина затянется

Когда сталкиваются два очень талантливых тренера, это заканчивается боевой ничьей.

27 февраля состоится матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» — «Ростов». Начало – в 17:00 мск. В «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.42. Успех ростовчан оценивается в 2.94. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Урал» — «Ростов» 27 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Урал» — «Ростов» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.86.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Ростов» (27.02.2023)

27 февраля «Урал» на «Екатеринбург Арене» проведёт ответный матч с «Ростовом» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча начнётся в 17:00 мск. Первая игра завершилась вничью 1:1, что оставляет каждому из соперников шансы на выход в следующий круг соревнования.

Судя по физической готовности и игровой форме «Урала», Виктор Гончаренко с помощниками проделал хорошую работу на сборах. В Эмиратах хозяева заложили основу для успешного решения задач в РПЛ и Кубке России.

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Первая официальная игра показала, что «шмели» будут придерживаться привычной тактической схемы с акцентом на атаку. Со стартовых минут команда из Екатеринбурга активно прессинговала соперника и совершенно заслуженно заработала право на пенальти. Его чётко реализовал Каштанов.

Форвард действовал ярко, постоянно предлагая себя партнёрам для обостряющего паса. Наверняка на его настрой оказал влияние полноценный трансфер в «Урал». Напомним, первую половину сезона он провёл в составе хозяев на правах аренды.

Получив преимущество, «Урал» не заперся в собственной штрафной, а продолжил скрупулёзно выполнять установку главного тренера. На поле развернулась искромётная игра, в которой команды отвечали атакой на атаку. Связка нападающих Ранджелович — Каштанов создала несколько моментов, которые могли удвоить счёт, но подвела точность.

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Во втором тайме футболисты «Урала» подсели физически. Виктор Гончаренко отметил этот факт на пресс-конференции. Наставник пообещал, что его подопечные будут прибавлять в каждой игре. Валерий Карпин также имел поводы для недовольства. Слишком много позволяли защитники «Ростова» сопернику в собственной штрафной. Наверняка наставник сборной России укажет на ошибки и сумеет их исправить.

Нет больших претензий к линии атаки гостей. Наигранная связка Уткин — Комличенко регулярно наводила панику на оборону «Урала». Неудивительно, что ответный гол создали эти футболисты. Уткин выдал отличный пас, а Комличенко чётко реализовал свой момент.

Ничейный результат первого матча абсолютно закономерен. «Урал» и «Ростов» примерно равны по силам и степени готовности к возобновлению сезона. Некоторые проблемы в защите Карпин и Гончаренко сумеют исправить, но вряд ли будут кардинально менять рисунок игры перед ответной встречей.

«Ростов» и «Урал» провели 28 личных встреч. «Шмели» выиграли в шести матчах, а ростовчане записали в актив 12 побед. Десять игр завершились ничейным исходом. Разница забитых и пропущенных мячей — 34:27 в пользу команды Валерия Карпина.

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История личных встреч подтверждает наше предположение о ничейном результате будущей игры. В четырёх из пяти последних очных матчей в Екатеринбурге «Урал» и «Ростов» не сумели выявить сильнейшего. Неплохо выглядит ставка на ничью за коэффициент 3.30.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Урал» — «Ростов» 27 февраля 2023 года

Гончаренко и Карпин прекрасно изучили тактическую манеру построения игры своего соперника. Ничья в первом матче не подталкивает команды к активным действиям в атаке, поскольку единственная ошибка способна сломать план тренеров. Весьма вероятно, что основное время встречи завершится вничью, а сильнейшего футболисты выявят в серии пенальти.

Ставка: ничья за 3.30.

Экспресс с коэффициентом 13.13.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 2.35.