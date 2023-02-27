«Кремонезе» — «Рома». Наступил час расплаты

28 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» — «Рома». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех клуба из Кремоны оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Кремонезе» — «Рома» 28 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Кремонезе» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» — «Рома» (28.02.2023)

В Италии футбольный сезон в самом разгаре. Миновали матчи 1/4 финала Кубка страны, а также 23 тура Серии А. На 28 февраля запланированы две встречи 24 тура. В самой ранней из них на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне местный «Кремонезе» примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Кремонезе» по-прежнему располагается на последнем месте в турнирной таблице Серии А. Он остаётся единственным клубом из топ-5 лиг, который не выиграл ни в одном матче своего чемпионата. За 23 тура серо-красные девять раз играли вничью. Во всех остальных матчах они потерпели поражения и немало пропустили.

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За этот период времени в ворота команды из Кремоны было забито целых 42 мяча — больше только у «Салернитаны». Сама же команда забила лишь 17 голов. Стоит отметить, что совсем недавно «Кремонезе» пережил смену главного тренера. Должность занял 59-летний итальянский специалист Давиде Баллардини.

Баллардини — опытный тренер. До этого он работал во многих итальянских клубах. Хотя большая их часть не относится к топовым. Под руководством нового наставника серо-красные провели пока только пять туров в Серии А. Не без удачи они зацепились за ничейные результаты во встречах с «Болоньей» (1:1) и «Торино» (2:2).

Поражения клуб из Кремоны потерпел в матчах с «Интером» (1:2), «Лечче» (0:2) и «Наполи» (0:3). Зато ему сенсационно удалось выбить как раз «Рому» из Кубка Италии, выиграв во встрече 1/4 финала со счётом 2:1. В послематчевом интервью Баллардини признался, что сам не ожидал такого выступления от своих подопечных.

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Римляне доминировали и были куда ближе к победе, но, в этот день от них попросту отвернулась удача. В остальном дела у «волков» обстоят прекрасно. На данный момент они располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Серии А. Отставание от идущего на втором месте «Интера» составляет три очка. При этом «нерадзурри» провели на один матч больше.

За 23 тура в чемпионате Италии подопечные Жозе Моуринью потерпели поражения лишь в пяти матчах и в стольких же сыграли вничью. Во всех остальных встречах они одержали уверенные победы. За этот отрезок времени «джаллоросси» забили 30 мячей. Немного, но сами они пропустили всего 19 голов. Меньше только у «Ювентуса» и лидирующего «Наполи».

Также недавно римляне вышли в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв на предыдущей стадии неуступчивый «Зальцбург». В первом матче они уступили — 0:1. Зато в ответной встрече уверенно выиграли со счётом 2:0. Одним из главных героев матча стал Пауло Дибала. Нападающий отметился забитым мячом, который стал победным.

Участие Дибалы в ответной встрече было под вопросом из-за мышечной травмы, полученной в первой игре. Также матч должен был пропустить Тэмми Абрахам, недавно перенёсший операцию после травмы глаза. Тем не менее аргентинец и англичанин получили игровое время и помогли своей команде добыть необходимый результат.

То, что два лучших бомбардира «Ромы» оправились от повреждений — очень хорошая новость. Сдаётся, Жозе Моуринью отомстит серо-красным за вылет из Кубка Италии. Впрочем, встреча вряд ли получится слишком результативной. Предлагаем проверить П2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.13.

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В этом сезоне «джаллоросси» ни разу не забивали больше трёх мячей за матч. В очной встрече в Серии А они одержали победу со счётом 1:0. Скорее всего, нечто подобное будет и в этот раз. Маловероятно, что главный аутсайдер первенства сможет снова совершить сенсацию и что-либо противопоставить одному из лидеров.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Кремонезе» — «Рома» 28 февраля 2023 года

Смена главного тренера пока что не сильно помогает «Кремонезе». Он всё ещё является главным претендентом на вылет в Серию В. У «Ромы» наверняка имеется дополнительная мотивация отомстить серо-красным за вылет из Кубка Италии. У «джаллоросси» больше сил и лучше статистика. Скорее всего, они одержат победу. В то же время большого количества голов не ждём. У римлян полный порядок в обороне, но имеются некоторые проблемы с результативностью.

Ставка: победа «Ромы» и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.13.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА с коэффициентом 2.90.

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Прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Ман Сити» с коэффициентом 3.62.

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