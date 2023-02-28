СКА — «Динамо» Мн, первый матч. Ротенбергу повезло с соперником

В прошлом сезоне СКА разгромил белорусский клуб в первом раунде плей-офф. Проблем не должно возникнуть и в этот раз.

1 марта состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.45. Успех минчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 6.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск 1 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.10. Заключить пари на то, что обе забьют в третьем периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75.

Анализ и прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск (01.03.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу. Настала пора плей-офф. 1 марта состоятся четыре первые встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. В одной из них на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге местный СКА примет минское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ СКА занял первое место в сводной таблице КХЛ, набрав целых 105 очков. За 68 матчей он потерпел лишь 18 поражений. Также петербуржцы четыре раза выиграли в серии послематчевых буллитов и шесть раз в овертайме. Во всех остальных матчах они одержали победы в основное время и очень много забили.

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За этот период времени подопечные Романа Ротенберга забросили целых 243 шайбы — больше всех. Сразу несколько хоккеистов СКА стали лучшими по некоторым показателям результативности. Нападающий Дмитрий Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги — 62 очка, включая 40 голов.

Другой форвард СКА Никита Гусев стал лучшим хоккеистом по среднему количеству набранных очков за матч. Он записал на свой счёт 49 очков в 37 встречах. Лучшим бомбардиром-защитником и ассистентом стал Александр Никишин — 55 очков, включая 44 голевые передачи. Также самым полезным игроком стал Андрей Педан с показателем полезности «+32».

Все лидеры команды из Санкт-Петербурга подходят к плей-офф в отличной форме. Серьёзных проблем с минским «Динамо» возникнуть не должно. В прошлом сезоне команды также встречались в 1/8 финала Кубка Гагарина. Победу в серии тогда одержали петербуржцы 4-0. Удастся ли повторить?

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Для начала отметим, что минское «Динамо» не без удачи добыло путёвку в Кубок Гагарина. На последнем отрезке сезона, несмотря на имеющуюся мотивацию в виде борьбы за место в плей-офф, оно смотрелось крайне невнятно. Повезло, что московский «Спартак» выступил во второй половине сезона ещё хуже.

За последние девять матчей в КХЛ «зубры» одержали только три победы — во встречах со «Спартаком» (3:1), потерявшим шансы на плей-офф и как следствие мотивацию «Барысом» (5:2), а также «Витязем» (2:1). Кроме того, они один раз уступили в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных играх потерпели поражения в основное время и очень много пропустили.

Проблемы оборонительного характера отчётливо проглядываются у подопечных Крэйга Вудкрофта и на дистанции. За 68 матчей они забросили 175 шайб, что довольно прилично. Однако и сами пропустили аж 201 шайбу — больше всех среди получивших путёвку в плей-офф КХЛ команд.

Скорее всего, белорусский клуб, как и в прошлом году, бесславно вылетит из Кубка Гагарина на первой же стадии. В преддверии первого матча Вудкрофт отметил, что его команда за последние три года очень часто играла с армейцами. Канадский специалист предположил, что СКА заточен под атаку. Поэтому важно качественно и быстро переходить из обороны в атаку.

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Мнение интересное. Однако петербуржцы выглядят явными фаворитами предстоящего матча, да и всей серии. У них гораздо больше ресурсов и куда лучше результаты. На домашнем стадионе они наверняка одержат победу и порадуют своих болельщиков результативностью.

П1 + ТБ 4.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Во всех 10 последних очных встречах во всех официальных турнирах петербуржцы одержали победы. Шесть из них заканчивались в основное время и с большим количеством заброшенных шайб.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск 1 марта 2023 года

На данном этапе у СКА не должно возникнуть серьёзных трудностей. Команда из Санкт-Петербурга попросту сильнее и лучшее минского «Динамо». История последних очных встреч всецело на стороне её результативной победы. «Зубры» не без удачи получили путёвку в плей-офф КХЛ. У них имеются большие проблемы оборонительного плана, чем подопечные Ротенберга наверняка и воспользуются.

Ставка: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.84.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

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