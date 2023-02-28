«Миннесота» — «Айлендерс». Капризов — абсолютная легенда

1 марта состоится матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Айлендерс». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех «Пантерз» идёт за 2.70. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Айлендерс» 1 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Айлендерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.50, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Айлендерс» (01.03.2023)

Первый месяц весны начинает свой отсчёт. В Национальной хоккейной лиге на 1 марта запланировано большое количество интересных матчей регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Миннесотой» и «Айлендерс», которая пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

Пока в КХЛ затишье перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина, в НХЛ вовсю продолжается регулярный сезон, накануне «Миннесота» одержала победу дома во встрече с «Коламбусом» (3:2 ОТ). Первой звездой матча и дня стал Кирилл Капризов, отметившийся хет-триком. Для него это 71-е набранное очко в 60 матчах сезона и 37-я заброшенная шайба. Показатели впечатляют.

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До этого команда проиграла «Торонто» (1:2 ОТ). Это единственное поражение в шести последних встречах. В матче с «Лифс» в воротах соперника был Илья Самсонов, который повторил клубный рекорд, одержав 21-ю победу в 30 матчах.

В Западной конференции конкуренция за попадание в плей-офф высокая, «Уайлд» сейчас располагаются на пятой строчке, набрав 72 очка в 60 встречах. Разница между восьмой и первой строчкой Запада всего лишь шесть очков, борьба серьёзная, так что подопечным Дина Эвасона расслабляться ещё рано.

«Айлендерс» находятся на седьмой строчке Восточной конференции, набрав 69 очков в 63 играх, накануне клуб обыграл в гостях «Виннипег» (4:0). Семён Варламов был признан первой звездой матча, отразив 23 броска. Он сделал второй шат-аут в текущем сезоне, одержав 11 побед в 20 встречах. Теперь он делит третье место с Василевским по количеству «сухих» матчей (38 за всю карьеру) среди россиян.

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В этой встрече ещё отметился заброшенной шайбой Александр Романов. Плюс есть Илья Сорокин, который проводит хороший сезон. Вратарская линия «островитян» в этом сезоне выступает весьма неплохо. Сможет ли она устоять перед Кириллом Капризовым?

Кирилл в отличной форме, и это придаёт уверенности команде, недавно журналист Майкл Руссо отметил исключительную важность для «Миннесоты» российского нападающего, так как в один момент результативность команды упала и в основном забрасывали четыре игрока, в том числе Кирилл.

Он лучший снайпер и бомбардир команды с большим отрывом от других игроков, на него возлагают большие надежды. Журналист также высказался, что без него клуб был бы одним из худших в лиге. Однако «Миннесота» в текущем сезоне дома играет неплохо, выиграв 20 из 32 встреч, тогда как гости на выезде одержали лишь 13 побед в 31 матче.

Соперники встретились в этом сезоне лишь дважды на льду «Айлендерс», где подопечные Дина Эвасона одержали победы (3:1 и 4:3). Плюс хозяева дома одержали четыре победы подряд, статистика неплохая. Поэтому можно проверить ставку на победу «Миннесоты» за 2.20. Поддержка команде дома обеспечена.

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Всё внимание на Капризова! Этот скромный россиянин в последнем матче оформил хет-трик, повторив рекорд по голам в овертайме за «Миннесоту», а также обновив достижение по заброшенным шайбам в большинстве за сезон в клубе. В тот день болельщики засыпали лёд кепками в честь россиянина. Этот парень настоящая легенда — по словам «Уайлд». Однако сам Капризов сказал, что не хотел бы, чтобы его выделяли, ведь он часть команды!

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Айлендерс» 1 марта 2023 года

Кирилл Капризов снова радует болельщиков «Уайлд», ведя команду за собой. Без него как без рук. Плюс последние игры дома команда проводит отменно. Гости же не радуют игрой на выезде, пусть и вратарская линия неплоха. Однако хозяева на подъёме, и проигрывать не в их планах, болельщики будут гнать команду вперёд, так что проверим ставку на победу хозяев.

Ставка: победа «Миннесоты» за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 13.13.

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