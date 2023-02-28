«Ак Барс» — «Нефтехимик». Радулов задаст темп

1 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» – «Нефтехимик». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех нижнекамцев оценивается аналитиками в 4.10. Поставить на ничью в основное время можно за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик» 1 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» – «Нефтехимик» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.26. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.14. Обоюдная результативность доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Гол в каждом периоде оценивается в 1.66.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик» (01.03.2023)

Регулярный сезон в КХЛ подошёл к концу. 16 клубов вышли в первый раунд плей-офф в надежде пройти как можно дальше по турнирной сетке. Одни из них казанский «Ак Барс», занявший первое место в таблице Восточной конференции, и «Нефтехимик». Первый матч серии пройдёт в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Ак Барс» провёл удивительный сезон. Перед стартом он заведомо назывался экспертами одним из главных фаворитов. Возглавлял тогда казанскую команду Олег Знарок, а ещё больше опыта и статуса нападению был призван добавить Александр Радулов. Но всё пошло не по плану, и осень была полностью провалена. Казанцы проигрывали, конфликты зрели, и в какой-то момент казалось, что плей-офф может ускользнуть.

В «Вегасе» прокомментировали обмен Барбашёва.

Оживать «Ак Барс» стал к концу ноября, но окончательно вернулся на топ-уровень лишь с возвращением на тренерскую скамейку легендарного Зинэтулы Билялетдинова. С этим тренером хозяева ни разу не проиграли более чем в одном матче подряд. Они не просто закрепились в зоне плей-офф Востока, но и выиграли конференцию, добившись четвёртого результата по очкам в сезоне.

К плей-офф казанцы подходят с впечатляющей серией, проиграв всего в 2 из 24 последних матчей. Новыми красками в феврале заиграла и атака. В 12 предыдущих встречах меньше трёх голов «Ак Барс» забил только в двух случаях. Кроме того, мощно провёл концовку Радулов – ветеран ворвался в тройку бомбардиров лиги и даже выбил себе выгодный контрактный бонус.

При этом Билялетдинов ожидаемо наладил оборону. Пусть от «Ак Барса» со столь звёздным составом всегда и ждут более яркой игры, но в первую очередь нужен результат. Сейчас команда стала играть плотнее у своих ворот и дорожит шайбой. Дома в 2023 году больше двух голов ей забивали лишь «Сибирь» и «Металлург».

Тренер «Авангарда»: КХЛ можно растянуть, чтобы не играть через день.

«Нефтехимик» способен стать третьей командой, которая всерьёз потреплет нервы защитникам фаворита. Нижнекамцы пробились в плей-офф со скрипом, опередив «Трактор» в итоге лишь по дополнительным показателям. Тем не менее концовку регулярного чемпионата они провели мощно и характер показали.

Тренер гостей Олег Леонтьев перед началом этой серии сразу отметил, что его подопечные не собираются быть мальчиками для битья. Последние результаты в полной мере подтверждают уверенность специалиста – в семи недавних встречах «Нефтехимик» проиграл в основное время всего один раз.

Если вынести за скобки неожиданное поражение во встрече с «Сочи», то путёвку в Кубок Гагарина «волки» добыли заслуженно. Они успели обыграть «Адмирал» (2:1), дважды «Металлург», забросив в его ворота в совокупности семь шайб, а также отобрали очки у «Авангарда». Гости улучшили процент реализации – и эффект налицо.

Стоит отметить, что «Нефтехимик» не собирается без боя отдавать ни одну игру в Казани. С конца января его показатели игры на выезде действительно впечатляют. За этот период в шести матчах нижнекамцы не набрали ни одного очка только с «Витязем» (0:1). Зато огорчали в том числе «Автомобилист» и «Салават Юлаев».

Барбашёв: жена закричала после новости об обмене в «Вегас».

В нынешнем сезоне соперники встречались четыре раза, и только в первом матче «Нефтехимик» проиграл с крупным счётом (2:5). В трёх других играх «Ак Барсу» не удавалось добиться преимущества больше двух шайб. И сам он лишь раз пропустил меньше двух голов. Едва ли гостям удастся удивить и выиграть в Казани сразу, но смелости впереди им не занимать. Поэтому хорошо смотрится ставка на победу «Ак Барса» и «обе забьют» с коэффициентом 2.33.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик» 1 марта 2023 года

В таких сериях, когда лучшая команда конференции противостоит одной из худших, обычно интрига выглядит слабо. В целом уровень «Ак Барса» действительно сейчас слишком высок. Команда Билялетдинова мощно преобразилась, в обороне и нападении появилась стабильность, а тренер даже не стал беречь лидеров, дабы оставить их в тонусе перед плей-офф. Нижнекамцам не удастся зацепиться за положительный результат, однако и без борьбы они не сдадутся.

Ставка: победа «Ак Барса» и «обе забьют» за 2.33.

Экспресс с коэффициентом 13.35.

В случае допуска в КХЛ бюджет «Лады» составит более 1 млрд рублей.

Макдэвид — первый игрок с 50 голами в сезоне НХЛ.

Гашек поддержал санкции МИД Канады в отношении Третьяка.

В «Сочи» заявили о желании оставить Матвея Мичкова на следующий сезон.