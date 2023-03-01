«МЮ» — «Вест Хэм». Тен Хаг не позволит расслабиться команде

Один Кубок хорошо, а два — лучше.

1 марта состоится матч 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют «МЮ»: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.62. Победа «Вест Хэма» оценена в 5.50. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 1 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании «Фонбет» считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.14. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» (01.03.2023)

«МЮ» продолжает свой кубковый поход. После завоевания Кубка лиги команда Эрика тен Хага постарается добыть путёвку в четвертьфинал Кубка Англии. Для этого на своём поле нужно победить «Вест Хэм».

Конечно, хозяева — фавориты матча. В турнирной таблице АПЛ они идут третьими, а их соперник лишь на 16-й строчке. Между клубами 26 очков разницы. Но хватит ли манкунианцам эмоций?

Лучшие прогнозы на сегодня.

В воскресенье «МЮ» обыграл «Ньюкасл» 2:0 и завоевал свой первый трофей под руководством Эрика тен Хага — Кубок лиги. Всё решилось уже в первом тайме: голы забили Каземиро и Маркус Рашфорд.

«МЮ» в отличной форме, команда не проигрывает уже 10 игр. Более того, за последний 21 матч манкунианцы проиграли всего один раз, одержав 17 побед и трижды сыграв вничью. В Кубке Англии «МЮ» прошёл «Эвертон» и «Рединг».

А вот «Вест Хэм» проводит не лучший сезон, команда борется за выживание в АПЛ. Правда, результат последнего матча должен обнадёжить болельщиков. «Молотобойцы» разгромили «Ноттингем Форест» со счётом 4:0. В этом сезоне «Вест Хэм» выиграл только 6 из 24 матчей в АПЛ, потерпев 13 поражений. Успех в Кубке Англии мог бы скрасить неудачи в глазах болельщиков.

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В предыдущих раундах Кубка «Вест Хэм» одержал победу над «Брентфордом» со счётом 1:0, а затем выиграл у «Дерби Каунти» 2:0.

В первом круге АПЛ «МЮ» победил «Вест Хэм» 1:0. «Красные дьяволы» выиграли шесть из семи последних личных встреч. «Молотобойцы» победили грозного соперника лишь трижды в последних 16 матчах.

Да, «МЮ» выплеснул эмоции в выходные, но один Кубок хорошо — а два лучше. Эрик тен Хаг продолжает выстраивать команду, и она явно набирает обороты. «Вест Хэм» же сейчас сосредоточен на выживании в АПЛ. Рекомендуем поставить на сухую победу «Манчестер Юнайтед». «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 2.70. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: сухая победа «МЮ» за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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