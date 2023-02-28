«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Клоппу пора бить тревогу

Юрген Клопп недавно заявил о том, что по нынешнему сезону его команды не будут снимать кино. Ещё бы, с такими-то результатами!

1 марта состоится матч 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех клуба из Вулверхэмптона оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 1 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» (01.03.2023)

В английской Премьер-лиге на 1 марта запланированы две перенесённые встречи 7-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле померяются силами местный «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Главный арбитр — Пол Тирни.

Последний отрезок сезона складывается для «Ливерпуля» ну совсем уж неудачно. Недавно он выбыл из Кубка Англии, уступив во встрече 1/16 финала турнира с «Брайтоном» (1:2). Также красные находятся в шаге от вылета из Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала с мадридским «Реалом» на домашнем стадионе они проиграли с разгромным счётом — 2:5.

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В чемпионате Англии дела у мерсисайдцев обстоят не лучше. За последние семь туров они одержали только победы во встречах с располагающимся в зоне вылета «Эвертоном» (2:0) и «Ньюкаслом» (тоже 2:0). Поражения потерпели в играх с «Брентфордом» (1:3), «Брайтоном» (0:3) и как раз «Вулверхэмптоном» (тоже 0:3).

Также подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с пребывающим в не менее жутком кризисе «Челси» (0:0) и располагающимся на 12-м месте в турнирной таблице «Кристал Пэлас» (тоже 0:0). Примечательно, что «орлы» подходили к матчу с «Ливерпулем» с семиматчевой безвыигрышной серией. В очередной раз подвела красных реализация моментов.

Интересно, что мерсисайдцы дважды попали в каркас ворот «Кристал Пэлас». Диогу Жота угодил в штангу, а Мохамед Салах зарядил в перекладину. Примечательно, что в текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа нанесли уже 14 ударов в каркас ворот соперников. Сообщается, что ни одна команда первенства не попадала в штангу/перекладину большее количество раз.

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«Вулверхэмптон», напротив, на последнем отрезке сезона заметно прибавил. Всё благодаря грамотному руководству Хулена Лопетеги. Испанский специалист быстро отладил игровые механизмы «волков» и помог им подняться с самого дна турнирной таблицы чемпионата Англии на 15-ю позицию.

За последние семь туров «Вулверхэмптон» потерпел только поражения в матчах с «Манчестер Сити» (0:3) и «Борнмутом» (0:1). Также он сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1) и набравшим отменный ход «Фулхэмом» (тоже 1:0). Помимо «Ливерпуля», обыграл «Вест Хэм» (1:0) и «Саутгемптон» (2:1).

Уступил «Челси» даже во встрече последнего тура АПЛ с замыкающим турнирную таблицу «Саутгемптоном» (0:1), причём на домашней арене. «Святые» подходили к матчу в ужасной форме — с девятью поражениями в десяти матчах. Тем не менее местами они смотрелись куда предпочтительнее «аристократов». Выиграли заслуженно.

Немалый вклад в результаты привнесли приобретённые «Вулверхэмптоном» этой зимой футболисты — Пабло Сарабия («ПСЖ»), Крэйг Доусон («Вест Хэм») и Жоау Гомес («Фламенго»). Они приняли непосредственное участие в трёх из шести забитых мячей своей новой команды в последних четырёх турах АПЛ.

Забитый Доусоном мяч помог «волкам» укрепить преимущество и разгромить «Ливерпуль». Гол Гомеса стал победным во встрече с «Саутгемптоном». Что интересно, забит он был в меньшинстве, на 87-й минуте. Гол Сарабии же спас «Вулверхэмптон» от поражения в матче с «Фулхэмом».

Сдаётся, в предстоящем матче подопечные Лопетеги как минимум не проиграют. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70. За последние два месяца команды сталкивались друг с другом трижды — два раза в Кубке страны и один раз в чемпионате Англии. Уступили «волки» лишь в одной из этих игр.

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И то это была переигровка 1/32 финала Кубка Англии. При этом мерсисайдцы уступили по всем параметрам. Они проиграли по владению мячом и нанесли меньше ударов. Также была одна ничья, хотя «волки» были гораздо ближе к победе. Повлиял на результат ряд противоречивых судейских решений. Ну и наконец разгромное поражение красных в АПЛ.

У «Ливерпуля» масса проблем. Есть вопросы как к новичкам, регулярно теряющим стопроцентные моменты, так и к заметно регрессировавшим лидерам. Кроме того, у мерсисайдцев проходной двор в обороне. Кажется, к ответной встрече с мадридским «Реалом» они абсолютно не готовы.

Стоит отметить, что после ничьей во встрече последнего тура с «Кристал Пэлас» Юрген Клопп поделился мнением, что по текущему сезона «Ливерпуля» не будут снимать кино. Вероятно, он прав. Хотя, фильм ужасов получился бы что надо. Даже на домашнем стадионе во встрече с располагающейся в нижней части турнирной таблицы командой красные не выглядят фаворитами.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 1 марта 2023 года

«Ливерпуль» пребывает в чёрной полосе. Он демонстрирует некачественный футбол, а также терпит поражения. У мерсисайдцев очень сильно хромает завершение. Думается, реанимировавшийся под чутким руководством Лопетеги «Вулверхэмптон» как минимум не проиграет в предстоящем матче. Во всех трёх последних очных встречах «волки» местами смотрелись в разы предпочтительнее. Плюс у них очень быстро осваиваются, а также приносят пользу новобранцы.

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за коэффициент 2.70.

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