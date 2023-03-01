«Реал» — «Барселона». Даже без Левандовского голы будут

2 марта состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют «Реал»: поставить на победу «Королевского клуба» можно с коэффициентом 1.93. Победа «Барселоны» оценена в 3.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» 2 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании «Фонбет» считают, что матч «Реал» — «Барселона» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.95. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» (02.03.2023)

В четверг на «Сантьяго Бернабеу» состоится первый матч полуфинала Кубка Короля между заклятыми соперниками — «Реалом» и «Барселоной».

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая идущий на втором месте «Реал» на семь очков. Да и в принципе команда Хави в последнее время выглядит лучше в «эль класико». Поэтому подопечные Карло Анчелотти наверняка настраиваются на кубковое противостояние максимально серьёзно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В своём последнем матче «Реал» сыграл вничью 1:1 с «Атлетико». Больше получаса «галактикос» играли в большинстве, но в итоге пропустили. Спас ничью для команды молодой Альваро, замкнувший подачу со стандарта. Подопечные Карло Анчелотти проиграли всего 1 матч из последних 12 и подходят к принципиальной игре с серией из шести матчей без поражений. Добавит настроения и разгром «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (5:2).

В предыдущих раундах Кубка Испании «Реал» обыграл «Касерено», «Вильярреал» (проигрывая 0:2 по ходу матча) и «Атлетико». Мадридцы подходят к «эль класико» в хорошем настроении.

А вот «Барселона» сбоит. Команда вылетела из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей «МЮ», а в последнем туре Примеры они потерпели шокирующее поражение от «Альмерии» со счётом 0:1. Каталонцы владели мячом 73% времени, нанесли 13 ударов по воротам, но проиграли. Это было лишь второе поражение «Барселоны» в лиге в этом сезоне. В целом команда Хави чувствует себя уверенно в турнирном плане, отрыв достаточно велик, но нужно возвращаться на победный путь.

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В Кубке Короля команда Хави начала с победы в дополнительное время над скромным «Интерсити», а затем обыграла «Сеуту» и «Реал Сосьедад». «Барселона» забивала минимум два гола в каждом из последних четырёх выездных матчей в Кубке Испании.

«Барсе» удалось выиграть только одну из шести предыдущих встреч у «Реала» в Кубке Испании, но команда Хави уступила только в одном из четырёх последних матчей с «Реалом» во всех турнирах, выиграв два из трёх последних «эль класико».

«Реал» выйдет на поле в четверг без травмированных Родриго и Давида Алабы, а появление Ферлана Менди находится под вопросом. В списке травмированных у «Барселоны» четыре ключевых игрока: Роберт Левандовски, Ансу Фати, Педри и Усман Дембеле.

Учитывая тот факт, что в каждой из последних семи встреч между «Реалом» и «Барселоной» было забито как минимум три мяча, мы вправе рассчитывать на результативный футбол. Да, у каталонцев проблемы с составом, но Хави умеет играть против этого «Реала». Поставим на результативную ничью. «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 4.20. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: результативная ничья за 4.20.

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