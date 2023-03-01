«Реал» — «Барселона». Бензема возьмёт реванш в «эль класико»

Хави забрал Суперкубок, но второй трофей ему так просто не отдадут.

2 марта состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» – «Барселона». Начало – в 23:00 мск. Букмекер «Фонбет» уже дал прогноз, он считает фаворитами хозяев: поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.01. Успех «Барселоны» оценивается в 4.00. На ничью дают коэффициент 3.88.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» 2 марта 2023 года

Букмекер «Фонбет» считает, что матч «Реал» – «Барселона» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.73. Ставки на победу «Реала» со счётом 1:0 принимаются в «Фонбет» за 8.00. Каждый, кто зарегистрируется, получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» (02.03.2023)

Два главных испанских гранда исправляются за прошлый, неудачный для них розыгрыш Кубка Испании. Тогда ни «Реал», ни «Барселона» не добрались даже до полуфинала. Теперь кто-то из них уже точно сыграет в финале, осталось только выяснить, кто же это будет.

В первом матче шансы «Реала» выглядят предпочтительнее. «Сливочные» после победы на клубном чемпионате мира обрели уверенность, стали играть ярче, очки терять реже и снова выглядят как команда, претендующая на победу во всех турнирах, в которых участвует. Впечатление немного подпортила ничья с «Атлетико», но и там «Реал» смотрелся мощно.

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На пути к полуфиналу «Реал» сначала обыграл «Касереньо», а потом «Вильярреал» и «Атлетико». У «Барселоны» путь был несколько проще, но каталонцы прошли его не так уверенно. «Интерсити» смог затащить фаворита в дополнительное время, «Реал Сосьедад» уступил минимально, только с «Сеутой» проблем не возникло.

В этом сезоне «Барселона» попрощалась с еврокубками гораздо раньше обычного. Теперь Хави может сосредоточиться на внутренних турнирах, и желательно добиться в них результата, чтобы снизить градус критики, который в связи с последними выступлениями опять повысился.

«Барселону» есть за что критиковать. В Лиге Европы она за два матча так ни разу и не смогла обыграть «МЮ». В последних встречах Примеры каталонцы старались побеждать малой кровью и в прошлом туре доигрались. «Барса» в гостях уступила скромной «Альмерии» (0:1), впервые с октября месяца Левандовски и компания не смогли поразить ворота соперника.

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В последних матчах каталонцы явно сбавили обороты, и выезд в такой форме на «Сантьяго Бернабеу» не сулит им ничего хорошего. У гостей есть серьёзные потери в атаке. «Барселоне» не поможет Роберт Левандовски. Он получил травму в матче с «Альмерией».

«Реал» сейчас на хорошем ходу и демонстрирует классный футбол. В чемпионате «сливочные» уверенно обыграли «Эльче» и «Осасуну», в Лиге чемпионов — «Ливерпуль», и только «Атлетико» смог остановиться подопечных Анчелотти. В отличной форме сейчас Бензема и Винисиус, которые могут здорово напрячь лучшую оборону Испании.

Хозяевам нужно постараться, чтобы обеспечить себе комфортное преимущество перед ответным матчем. «Реал» должен воспользоваться проблемами принципиального соперника. Возможно, у «сливочных» всё же не получится полностью дожать соперника, который умеет хорошо защищаться, но как минимум «Реал» не проиграет.

Предлагаем поставить на то, что «сливочные» не проиграют и обе забьют за коэффициент 2.18 по линии «Фонбет». Там же все пользователи, которые пройдут регистрацию, смогут получить фрибет 2000 рублей. Потратить его можно на «эль класико» или любое другое событие.

Прогноз и ставки на первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» 2 марта 2023 года

Вместе с тем сложно представить, что команды уйдут с поля без забитых мячей. У «Реала» есть всё, чтобы забить — и даже не раз, но игра в обороне у мадридцев сейчас хромает. Все относительно серьёзные соперники находят путь к воротам Куртуа, который сейчас спасает гораздо реже, чем обычно.

Если совместить всё это, то у нас получится либо результативная ничья, либо, что вероятнее всего, победа «сливочных» — но не сухая. Ставим на «Реал» не проиграет и обе забьют за 2.18 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей в приложении.

Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 2.18.

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