ЦСКА — «Северсталь», первый матч. Это Разину выпал удобный соперник?

2 марта состоится первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Северсталь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.53. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Северсталь» 2 марта 2023 года

Букмекеры считают, что первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.70. Заключить пари на то, что обе забьют в третьем периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90.

Анализ и прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Северсталь» Череповец (02.03.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу. Настала пора плей-офф. 2 марта состоятся четыре первые встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. В одной из них на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве действующий чемпион КХЛ — ЦСКА примет «Северсталь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

В регулярном чемпионате у ЦСКА нередко возникали проблемы с настроем. Из-за этого он потерял немало очков во встречах с андердогами, особенно в первой половине сезона. С другой стороны, нестабильность не помешала подопечным Сергея Фёдорова финишировать на втором месте в сводной таблице КХЛ.

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К плей-офф армейцы подготовились как надо. Единственное, что вызывает опасения — вратарская линия. Адам Рейдеборн и Александр Шарыченков нередко пропускали необязательные шайбы. Они отразили лишь 91,2% и 91,8% бросков соответственно.

Выручала отменная результативность нападающих. По большей части благодаря их стараниям ЦСКА добыл хорошие результаты в последних 12 матчах регулярки. За этот период армейцы уступили только в четырёх встречах. Два раза в овертайме — в матчах с «Барысом» (5:6 ОТ) и «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ). Дважды в основное время — в играх с «Локомотивом» (1:4) и «Северсталью» (4:6).

Также москвичи трижды выиграли в овертайме и один раз в серии послематчевых буллитов. В основное время они сначала обыграли «Куньлунь» (7:4) и закончивший сезон на втором месте в таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» (4:2), а затем разгромили «Торпедо» (8:3) и «Спартак» (7:1).

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«Северсталь», в свою очередь, заняла по итогам регулярного чемпионата лишь 14-е место в сводной таблице КХЛ. Однако это ещё ни о чём не говорит. Вторую половину сезона подопечные Андрея Разина провели намного лучше, чем первую. Мотивация в виде борьбы за место в плей-офф помогла им набрать форму.

За последние 15 матчей в регулярке «сталевары» проиграли лишь четыре раза. В серии послематчевых буллитов они уступили во встрече с «Локомотивом» (0:1 Б). В основное время череповчане потерпели поражения в матчах с «Салаватом Юлаевым» (2:4), «Куньлунем» (2:3) и «Сочи» (3:4).

Три раза подопечные Разина выиграли в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных случаях они одержали победы по итогам 60 минут. Два раза «Северсталь» выиграла во встречах с ЦСКА (4:1 и 6:4). Также она обыграла «Металлург» (4:1) и «Локомотив» (3:0). Кроме того, дважды одержала победу в матчах с «Торпедо» (4:3 Б и 3:2).

Учитывая то, что у «Северстали» гораздо меньше ресурсов, чем у многих этих команд, результаты очень впечатляют. В первую очередь хочется похвалить Андрея Разина. В очередной раз ему удалось открыть ряд талантливых молодых игроков, а также поставить потрясающий скоростной хоккей.

В преддверии первого матча плей-офф Разин отметил, что у ЦСКА очень сбалансирован состав, а также очень хорошая скамейка запасных. Также специалист заявил, что и у его команды есть сильные стороны. По мнению тренера, на «Северсталь» никто не ставит, но как минимум бой он готов дать.

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Сергей Фёдоров, в свою очередь, пообещал учесть ошибки своей команды в матчах со «сталеварами» в регулярке. Учитывая то, что встреча состоится в Москве, в победу действующего чемпиона КХЛ верится куда больше. У него куда техничнее состав, а также больше опыта выступлений в плей-офф.

Тем не менее наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит ТБ 5 шайб за коэффициент 1.87. От «Северстали» Разина не знаешь чего ожидать. Она по-хорошему дерзкая и крайне неуступчивая. К слову, в трёх из четырёх последних очных встреч череповчане одержали победы. И во всех этих играх количество заброшенных шайб доходило до пяти штук.

Невольно вспоминаются слова Андрея Разина после одного из матчей КХЛ. Тогда он спросил у журналистов: если «Северсталь» выиграла в двух из трёх матчах с армейцами, то ей лучше выходить на ЦСКА? Предсказание сбылось, а что дальше?

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Северсталь» 2 марта 2023 года

На двоих команды забросили без малого 400 шайб. С результативностью у них полный порядок, а вот в защите имеются недочёты. «Северсталь» пропустила за 68 матчей в регулярке даже больше, чем забросила сама — 187 шайб. У ЦСКА, в свою очередь, не внушает доверия вратарская позиция. В то же время команды замечательно выступили на последнем отрезке сезона. Вот бы все матчи плей-офф были такими — труднопредсказуемыми, с большим количеством заброшенных шайб и интересных событий.

Ставка: тотал больше 5 шайб за коэффициент 1.87.

Экспресс с коэффициентом 14.01.

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