ПСВ — «Ден Хааг». Дик Адвокат не остановит ван Нистелроя

2 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Нидерландов ПСВ — «Ден Хааг». Начало игры — в 20:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах выделяют хозяев: поставить на победу клуба из Эйндховена в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех гостей оценён экспертами в 20.00. Ставки на ничью принимаются за 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов ПСВ — «Ден Хааг» 2 марта 2023 года

Аналитики букмекерской компании «Фонбет» считают, что матч ПСВ — «Ден Хааг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Нидерландов ПСВ — «Ден Хааг» (02.03.2023)

ПСВ — «Ден Хааг» встретятся в матче 1/4 финала Кубка Нидерландов в четверг вечером. Сможет ли скромный клуб низшего дивизиона выбить из турнира действующего обладателя трофея, да ещё и на его поле?

Руд ван Нистелрой постепенно перестраивает команду после потери ряда ключевых игроков в зимнее трансферное окно. В январе команду покинули Коди Гакпо и Нони Мадуэке. А если вести отсчёт с окончания прошлого сезона, то к этому списку можно добавить Марио Гётце и Рицу Доана. От продажи этих четырех игроков команда выручила чуть менее € 90 млн.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ПСВ по-прежнему участвует в гонке за титул чемпиона Нидерландов. Но и на Кубок команда Руда ван Нистелроя закрывать глаза не собирается. К матчу с «Ден Хаагом» команда подходит с пятиматчевой беспроигрышной серией в чемпионате. Дома же эйндховенцы выиграли 10 раз в 12 матчах, потерпев лишь одно поражение.

«Ден Хааг» — клуб второго по силе дивизиона, который возглавляет хорошо знакомый российским болельщикам Дик Адвокат. Сейчас «Ден Хааг» идёт в середине таблицы Эрстедивизии. Команде не грозит вылет, но и за выход в элиту она вряд ли поборется. «Ден Хааг» находится в хорошей форме и не проигрывает шесть матчей подряд.

Дик Адвокат пришёл в «Ден Хааг» в ноябре после слабого старта клуба. Под его руководством команда выправила положение. Адвокат использует схему 4-2-3-1.

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У ПСВ после ухода из команды Коди Гакпо на лидирующие роли вышел Ксави Симонс. Он первый по количеству голов (11 в этом сезоне) и сделал уже шесть результативных передач в Эредивизии.

В минувшие выходные ПСВ обыграл «Твенте» со счетом 3:1. После вылета из Лиги Европы эйндховенцы делают ставку на внутренние соревнования. И наверняка ПСВ пройдёт в полуфинал. Каким бы хитрым ни был Дик Адвокат, разница в классе команд несопоставима. Скорее всего, будет разгром. Поставим на победу ПСВ с форой (-2.5). «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 1.93. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа ПСВ с форой (-2.5) за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 8.68.

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