Хави обезоружен и вынужден отступать! «Реал» фаворит «эль класико»?

Каталонцы лишились почти всех лидеров атаки, в том числе Роберта Левандовского. На «Сантьяго Бернабеу» им не выстоять.

2 марта состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех каталонцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Реал» — «Барселона» 2 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Реал» — «Барселона» (02.03.2023)

В Испании футбольный сезон в самом разгаре. Миновало уже 23 тура Ла Лиги, а также игры 1/4 финала Кубка страны. На 2 марта запланирован первый матч 1/2 финала турнира. На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде местный «Реал» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

После международного перерыва на ЧМ-2022 «Реал» прилично штормит. Периодически он демонстрирует невнятную игру и теряет очки в Ла Лиге. Сейчас «сливочные» располагаются на втором месте в турнирной таблице. Отставание от «Барселоны» составляет целых семь очков.

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За последние 12 туров «галактикос» одержали только шесть побед. Причём бóльшая их часть была добыта во встречах с явными аутсайдерами. Также мадридцы три раза сыграли вничью — с «Жироной» (1:1), «Реалом Сосьедад» (0:0) и «Атлетико» (1:1). Поражения потерпели в играх с «Райо Вальекано» (2:3), «Вильярреалом» (1:2) и «Мальоркой» (0:1).

Наиболее интересна встреча последнего тура чемпионата Испании с «Атлетико». Дело в том, что на 64-й минуте встречи главный арбитр Хесус Мансано удалил нападающего «матрасников» Анхеля Корреа, хотя аргентинец не наиграл на красную. Разумеется, это вызвало массу негодования у нейтральных болельщиков. И даже в большинстве «Реал» не смог вырвать победу.

Впрочем, совсем недавно подопечные Карло Анчелотти на выезде разгромили «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Главными героями встречи стали Карим Бензема и Винисиус Жуниор. Нападающие оформили по дублю, а также записали на свой счёт по одной результативной передаче.

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На «эль класико» лидеры «Реала», скорее всего, настроятся как надо. У них наверняка имеется желание отомстить за недавнее поражение в Суперкубке Испании. Грядущая встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу», что даёт «сливочным» дополнительную мотивацию и преимущество. На домашней арене они не потерпели ещё ни одного поражения в этом сезоне.

«Барселона» замечательно выступает в чемпионате Испании. За 23 тура она потерпела поражения только в двух встречах, в том числе с «Реалом» (1:3) на «Сантьяго Бернабеу». Также каталонцы два раза сыграли вничью. За этот отрезок времени забили 45 голов, а сами пропустили только восемь — меньше всех.

Всё бы ничего, но на международной арене сине-гранатовые, как и в прошлом сезоне, полностью провалилась. Из Лиги чемпионов они вылетели, добыв лишь две победы в шести турах группового этапа. В обоих случаях подопечные Хави обыграли главного аутсайдера квартета — «Викторию Пльзень».

Из Лиги Европы каталонцы выбыли совсем недавно, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» (2:2 и 1:2). Вылет из еврокубковых турниров, по-видимому, негативно отразился на их настрое. Сине-гранатовые уступили в последнем туре чемпионата Испании «Альмерии» (0:1).

Таким образом, прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия «Барселоны» в Ла Лиге. Хуже всего то, что в матче с «Альмерией» получил травму лучший бомбардир команды Роберт Левандовски. По некоторой информации, нападающий пропустит две недели и, вероятно, будет готов только к матчу с «Реалом» в чемпионате Испании.

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А ведь, помимо поляка, в лазарете ещё два лидера нападения каталонского клуба — Педри и Усман Дембеле. Перед Хави стоит ряд труднорешаемых задач. Его команда выглядит андердогом предстоящего матча. Поставить на победу «сливочных» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

Вероятнее всего, каталонцы навяжут борьбу «сливочным». Как-никак, «эль класико» зачастую держит болельщиков в напряжении от стартового до финального свистка. Принципиальность встреч между командами по традиции очень велика. Интересных событий наверняка будет много. Однако всё свидетельствует в пользу победы «сливочных». Главное — чтобы обошлось без судейских скандалов.

Прогноз и ставки на матч Кубка Испании «Реал» — «Барселона» 2 марта 2023 года

«Реал» умеет настраиваться на важные матчи, о чём свидетельствует вырванная во встрече с «Ливерпулем» победа. Все лидеры «сливочных» в строю и заряжены. Вероятнее всего, им удастся отомстить «Барселоне» за поражение в Суперкубке Испании. Домашние стены дают солидное преимущество «галактикос». Вряд ли не пришедшим в себя после вылета из еврокубков каталонцам удастся без ряда ведущих игроков зацепиться хотя бы за ничью.

Ставка: победа «Реала» за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 10.16.

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