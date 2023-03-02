«Факел» — «Химки». Билялетдинов поможет Гогниеву, но не сразу

Уже кто только не пробовал спасти химчан. Всё тщетно. Может быть, в этот раз повезёт?

3 марта состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Химки». Начало игры — в 19:00 мск. В «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 1.84. Успех химчан оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Химки» 3 марта 2023 года

Букмекер «Фонбет» сомневается, что матч РПЛ «Факел» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83. За регистрацию в приложении «Фонбет» каждому будет доступен фрибет 2000 рублей для ставок.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Факел» — «Химки» (03.03.2023)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. На 3 марта запланирована встреча, которая откроет программу 18-го тура. На «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже померяются силами местный «Факел» и «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Зима не стала временем для кардинальных перемен в «Факеле». Клуб практически бездействовал на трансферном рынке и размеренно готовился к возобновлению сезона. Он потерпел поражения в трёх из девяти товарищеских встреч. Также один раз сыграл вничью. Во всех остальных матчах одержал результативные победы.

Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш перейдёт в «Химки».

С одной стороны, уровень большей части соперников был совсем невелик. С другой — а чего ещё ожидать от команды, которая в прошлом сезоне выступала в Первой лиге? На данный момент она располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. За 17 встреч воронежцы одержали победу лишь во встрече 9-го тура с «Локомотивом» (2:0).

Зато, несмотря на сильно ограниченное количество ресурсов, подопечные Дмитрия Пятибратова сумели добыть целых 10 ничейных результатов. Им удалось зацепиться за очки во встречах с московским «Динамо» (3:3), «Зенитом» (1:1), «Ростовом» (1:1) и «Краснодаром» (3:3). Также сине-белые сыграли вничью с «Торпедо» (2:2) и как раз с «Химками» (0:0), на выезде.

Стоит отметить, что результаты матчей с «Торпедо» и «Химками» не совсем закономерны. Воронежцы смотрелись намного предпочтительнее соперников. Они нанесли гораздо больше ударов, в том числе в створ. Химчан спас от поражения Илья Лантратов. Голкипер совершил целых семь сейвов.

Буняк: отстранение России — автогол ЕС, ФИФА и УЕФА.

А кто будет выручать «Химки» теперь? Этой зимой они пережили огромное количество перемен. От выступавшего в первой половине сезона состава практически ничего не осталось. Лантратов был продан в «Локомотив». Юрий Жирков завершил карьеру. Также был расторгнут контракт с Денисом Глушаковым.

Взамен красно-чёрные приобрели огромное количество мало кому известных легионеров. Также произошли изменения в тренерском штабе. На должность старшего тренера был назначен Ринат Билялетдинов. Поможет ли всё это, а также история с приглашением священника, располагающимся на 15-м месте в турнирной таблице «Химкам» избежать вылета в Первую лигу? Есть сомнения.

На сборах подопечные Спартака Гогниева смотрелись просто ужасно. В семи товарищеских встречах они не одержали ни одной победы, при всего одной ничьей — с «Кайсаром» (2:2). Во всех остальных матчах химчане потерпели поражения и очень много пропустили, в том числе с «Мактааралом» (2:3) и «Астаной» (0:3)

Безусловно, результаты товарищеских встреч мало о чём говорят. Однако неудачи навевают подозрения, что «Химки» с каждым новым изменением загоняют себя во всё более жуткий кризис. С тех пор как Сергей Юран оставил должность главного тренера, дела красно-чёрных становились всё хуже и хуже.

Сейчас перед тренерским штабом «Химок» стоит очень труднорешаемая задача — сыграть огромное количество новобранцев. Что-то подсказывает, что справиться с этим Спартаку Гогниеву и Ринату Билялетдинову удастся не скоро, если вообще удастся. Поэтому предлагаем проверить победу «Факела» за коэффициент 1.84 по линии «Фонбет». За регистрацию в букмекерской конторе будет доступен фрибет 2000 рублей.

Зарема Салихова назвала Игоря Осинькина лучшим российским тренером.

У сине-белых меньше ресурсов, но они играют с сумасшедшей самоотдачей, цепляясь за счёт эмоций за результат даже во встречах с лидерами. На домашнем стадионе, где дополнительную энергию даст поддержка родных болельщиков, воронежцы наверняка обыграют красно-чёрных. К слову, они реализовали более 10 тысяч абонементов на вторую часть сезона.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Химки» 3 марта 2023 года

У «Факела» лучше положение в турнирной таблице, а также совсем другой настрой. Он неплохо, по собственным меркам, провёл сборы, улучшив и без того неплохую сыгранность. Если на выезде сине-белые были ближе к победе в последней очной встрече, то на домашнем стадионе они наверняка обыграют «Химки».

Красно-чёрные очень сильно изменились за зиму. На то, чтобы поставить командный футбол, у Спартака Гогниева наверняка уйдёт немало времени. На сборах его подопечные полностью провалились. Поэтому рекомендуем взять ставку на победу воронежского клуба за 1.84 по линии «Фонбет». За регистрацию в букмекерской конторе будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Факела» с коэффициентом 1.84.

Экспресс с коэффициентом 8.00.

Сперцян: мои мысли связаны только с «Краснодаром».

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» с коэффициентом 1.82.

Пименов: не понимаю, почему Галактионов ставит Дзюбу в стартовый состав.

Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Барселона» с коэффициентом 3.78.