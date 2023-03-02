СКА — «Динамо» Мн, второй матч. Ротенберг усвоил урок

3 марта состоится второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.48. Успех минчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск 3 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.46. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.10. Заключить пари на то, что обе забьют в третьем периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70.

Анализ и прогноз на второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск (03.03.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершён. Настала пора плей-офф. 3 марта состоятся четыре вторые встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. В одной из них на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге местный СКА примет минское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

В первом матче СКА потерпел сенсационное поражение со счётом 4:6. Судя по всему, он не настроился на матч должным образом. Петербуржцы, похоже, недооценили соперника, за что и были наказаны. Хотя также было видно, что они немного подрастеряли тонус из-за перерыва перед плей-офф.

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Минчане, в свою очередь, показали характер и самоотверженный хоккей. Чувствовалось, что они хорошо подготовились ко встрече, разобрав систему СКА. Впрочем, белорусский клуб по-прежнему выглядит явным аутсайдером пары. Вряд ли ему удастся совершить ещё одну сенсацию.

У «Динамо» менее мастеровитый, а также практически не имеющий опыта выступлений в Кубке Гагарина состав. К слову, путёвку в плей-офф «зубры» добыли лишь благодаря тому, что московский «Спартак» полностью развалился во второй половине регулярного чемпионата.

Одной из главных проблем белорусской команды является ненадёжная линия обороны, в частности слабая вратарская позиция. За 68 матчей в регулярке клуб пропустил 201 шайбу. К Крэйгу Вудкрофту по данному поводу имеется несколько вопросов. Уже который год у его команды проходной двор в защите.

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Плохо поставлена игра у минчан не только в обороне, но и в неравных составах, что немаловажно в плей-офф. При этом у них имеются серьёзные проблемы с дисциплиной. Больше «зубров» за 68 матчей штрафных минут получал только закончивший сезон на предпоследнем месте в сводной таблице КХЛ «Куньлунь».

Опытнейший тренерский штаб СКА наверняка проведёт работу над ошибками после неудачи в первой игре. На второй матч подопечные Романа Ротенберга, вероятнее всего, выйдут более заряженными и злыми. Думается, они с первых же минут завладеют инициативой и завалят соперника шквалом атак.

Пожалуй, единственной проблемой армейцев является отсутствие надёжного голкипера. Дмитрий Николаев нередко пропускает необязательные шайбы, а обмен Александра Самонова на вратаря «Северстали» Владислава Подъяпольского пока что себя совсем не оправдывает. В остальном всё отлично.

Особенно здорово функционирует у петербуржцев нападение. За 68 матчей они забросили целых 243 шайбы. В 62 (40+22) из них принял непосредственное участие 29-летний чешский нападающий Дмитрий Яшкин. По итогу он стал лучшим бомбардиром и снайпером в регулярном чемпионате КХЛ.

В первом матче с минским «Динамо» Яшкин записал на свой счёт один гол, а также результативную передачу. Отличился он, правда, и в отрицательном свете — ударил локтем игрока белорусского клуба Седрика Пакетта. Канадец получил травму и покинул площадку. Чех наказания, как ни странно, не получил.

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В регулярке Яшкину также многое прощалось. К арбитрам по данному поводу есть вопросы. Надеемся, в этот раз судейство будет объективным. В то же время, думается, Роман Ротенберг сумеет взять реванш. П1 + ТБ 4.5 шайбы принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

История 12 последних официальных очных встреч всецело на стороне клуба из Санкт-Петербурга. За этот период времени он потерпел лишь одно поражение и два раза выиграл в овертайме. Во всех остальных случаях армейцы одержали уверенные победы в основное время и забросили много шайб.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина СКА — «Динамо» Минск 3 марта 2023 года

У СКА мощная линия атаки, очень опытный тренерский штаб, а также имеется закалка в плей-офф. В этот раз петербуржцы наверняка выступят куда собраннее и злее, нежели в первом матче. Слабо обороняющемуся минскому «Динамо» вряд ли удастся совершить ещё одну сенсацию. У «зубров» плохо поставлена игра в неравных составах, а также сильно хромает дисциплина. История 12 последних очных встреч также свидетельствует в пользу результативной победы хозяев.

Ставка: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 8.00.

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