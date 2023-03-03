«Авангард» — «Сибирь», второй матч. Кравец полон оптимизма

4 марта состоится второй матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» — «Сибирь». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.08, успех новосибирцев оценён экспертами в 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 4 марта 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.15, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Авангард» Омск — «Сибирь» Новосибирск (04.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 4 марта запланированы четыре встречи плей-офф. Отдельное внимание стоит уделить второй встрече серии между «Авангардом» и «Сибирью», которая пройдёт на льду «G-Drive Арены» в Омске. Стартовое вбрасывание состоится в 14:00 мск.

Первый матч серии в Омске получился по-настоящему напряжённым, соперники на двоих провели 89 силовых приёмов. Счёт удалось открыть лишь под занавес матча, Алексей Береглазов на 58-й минуте вывел хозяев вперёд, но через 72 секунды Александр Шаров из «Сибири» восстановил равновесие, а в овертайме победу гостям принёс бросок Никиты Сетдикова.

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Михаил Кравец не расстраивается, команда играла хорошо, создавала давление и моменты, совершив 27 бросков в створ, правда, нужно было лучше использовать свои шансы. Впрочем впереди второй матч, «Сибирь» отлично оборонялась, игроки заблокировали 28 бросков, показав характер.

Михаилу Кравецу придётся серьёзно поработать над первым звеном, которое нанесло лишь два броска — и оба они были от Рида Буше — оставшись без набранных очков. Владимир Ткачёв совершил восемь хитов за игру, но от первого звена ждут в таких играх немного другого.

Второй матч для «Авангарда» будет очень важен, ехать в Новосибирск со счётом 0-2 — перспектива не очень. Плюс если в регулярном чемпионате хозяева дома одержали победы в двух матчах подряд, то в плей-офф начинают всё с чистого листа. Пусть и в очных встречах «ястребы» с 43 победами в 65 играх.

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Фаворитом в первой встрече были хозяева, во второй эксперты также отдают предпочтение им, и на это есть несколько причин. Команда подошла к плей-офф в отличной форме, концовка регулярного сезона прошла хорошо. Шесть побед в восьми последних встречах. Чего стоит игры с «Торпедо» и «Локомотивом» (4:3 ОТ в обоих случаях).

Андрей Мартемьянов же отлично выстроил игру команды в равных составах, прессинг и силовая борьба — одни из козырей, выматывающий хоккей — их стезя. Как раз первый матч клуб просто перетерпел соперника и смог в нужный момент организовать контратаку.

Думается, второй матч также получится изнуряющим, обе команды понимают важность встречи, отступать не в их правилах. Поэтому вряд ли мы увидим обилие голов, в этом сезоне соперники ни разу не забрасывали больше четырёх шайб в основное время. Плюс плей-офф — это совсем другой хоккей, команды ждут ошибки друг друга.

У хозяев дома поддержка трибун, недавно болельщики устроили перформанс в стиле НХЛ с белыми полотенцами. Так что с этим проблем не будет, мотивации у подопечных Кравца достаточно, нужна победа во что бы то ни стало. Работа над ошибками будет проведена, и команда выйдет на эту встречу только ради одного.

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Проверим ставку на победу «Авангарда» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.40. У хозяев всё получается неплохо, но в первой встрече удача была на стороне гостей. Михаил Кравец в качестве главного тренера проиграл пять из пяти матчей в плей-офф, статистика удручает, но сейчас есть отличные шансы это исправить.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 4 марта 2023 года

«Авангард» упустил победу из-под носа, но команда в отличной форме и мотивирована, а Михаил Кравец ещё ни разу не побеждал в плей-офф — пора это исправить, соперник не такой сильный, играет в основном в изнуряющий хоккей на контратаках. «Ястребам» пора сыграть в свой хоккей, однако обилия голов не ждём. Соперники не рискуют и предпочитают осторожный хоккей. У хозяев больше нет права на ошибку, только победа! Поддержка обеспечена, плюс дома и стены помогают.

Ставка: победа «Авангарда» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

Прогноз на матч «Автомобилист» — «Металлург» с коэффициентом 2.25.

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Прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь» с коэффициентом 3.10.

Василевский — лидер НХЛ по голевым передачам с момента своего дебюта.