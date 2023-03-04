«Сочи» — ЦСКА. Бердыев ещё не готов

5 марта состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.06. Успех сочинцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА 5 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (05.03.2023)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. На 5 марта запланированы три встречи. В самой поздней из них на стадионе «Фишт» в Сочи померяются силами местный «Сочи» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр — Владислав Безбородов.

Первую половину сезона «Сочи» провёл не лучшим образом. За 17 туров он добыл только семь побед и четыре раза сыграл вничью. Таким образом, команда расположилась на девятом месте в турнирной таблице. Также она вылетела из Кубка России, выиграв лишь в одом из шести матчей группового этапа турнира.

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В результате руководство сочинцев приняло решение отправить в отставку Вадима Гаранина. На его должность был назначен Курбан Бердыев. Также клуб точечно усилился, подписав молодого бразильца — Мигела Силвейру. Правда, полузащитник ещё не провёл ни одного матча за новый клуб.

Кстати, сборы «Сочи» провёл довольно продуктивно. За семь товарищеских встреч он потерпел лишь одно поражение. Во всех остальных матчах одержал результативные победы. Также подопечные Бердыева неплохо выступили в Зимнем кубке РПЛ. В двух из трёх матчей они проиграли, но показали очень качественную командную игру.

Безусловно, Бердыеву предстоит исправить ещё немало недочётов. Тем не менее прогресс уже ощущается. Его подопечные выглядят единым целым. Плохо лишь то, что после зимнего перерыва клуб из одноимённого города не провёл ни одного официального матча. К предстоящей встрече он подходит в менее хорошем тонусе, чем ЦСКА.

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Армейцы первую половину сезона провели неоднозначно. За 17 туров они одержали восемь побед и шесть раз сыграли вничью. Во всех остальных матчах проиграли с минимальным перевесом в счёте. Также москвичи уступили в двух из шести встреч группового этапа Кубка России — с «Торпедо» (0:1) и «Уралом» (0:0, по пенальти 4:5).

Результаты могли быть гораздо лучше, если бы у подопечных Владимира Федотова не хромало завершение. Практически во всех встречах они создавали огромное количество моментов, но мяч попросту не шёл в ворота. Как ни странно, несмотря на это, усиливаться нападающими ЦСКА этой зимой не стал. Вместо этого он приобрёл молодого защитника Илью Агапова.

Видимо, Федотов решил самостоятельно улучшить реализацию путём тренировок и сборов. Кстати, за восемь товарищеских встреч красно-синие проиграли лишь во встрече с «Рубином» (0:2). Также они три раза сыграли вничью. Во всех остальных матчах одержали уверенные победы, в частности с «Динамо» (2:1).

После этого ЦСКА добыл путёвку в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. На предыдущей стадии он обыграл «Краснодар» (3:1 по сумме двух матчей). В первой игре москвичи вновь упустили довольно много потенциально голевых моментов, но это не помешало им одержать разгромную победу.

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Скорее всего, выиграют армейцы и в этот раз. Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. С тех пор как Владимир Федотов стал главным тренером красно-синих, они не потерпели ни одного поражения в матчах с сочинцами. Более того, во всех четырёх последних очных встречах москвичи одержали победы.

Несмотря на то что игра состоится на стадионе «Фишт», армейцы выглядят фаворитами. Вряд ли Бердыеву с ходу удастся их обыграть. Специалисту наверняка потребуется ещё некоторое время на то, чтобы освоиться в команде из одноимённого города и поставить свой футбол.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА 5 марта 2023 года

«Сочи» понемногу прогрессирует благодаря Бердыеву. На сборах отчётливо проглядывались улучшения в плане командной комбинационной игры. Однако ни одного официального матча под руководством нового главного тренера сочинцы ещё не провели. А, как водится, первый блин часто получается комом. ЦСКА подходит к встрече в лучшем тонусе. История последних очных встреч также всецело на стороне армейцев. Есть все предпосылки к тому, что выиграют они и в этот раз.

Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 2.06.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

Прогноз на матч «Сочи» — ЦСКА с коэффициентом 3.40.

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