«Осасуна» — «Сельта». Сеферович и Аспас воспользуются случаем

Пока мысли хозяев об ответной встрече в Кубке Испании, у «кельтов» есть шанс для победы.

6 марта 2023 года состоится матч Примеры «Осасуна» — «Сельта». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» не может определиться с фаворитом: поставить на победу «Осасуны» можно с коэффициентом 2.75. Шансы «кельтов» оценены в 2.80. Заключить пари на ничью предлагается за 3.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Осасуна» — «Сельта» 6 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» не считают, что встреча «Осасуна» — «Сельта» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.55. Ставки на то, что будет ничья со счётом 1:1, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Сельта» (06.03.2023)

«Сельта» медленно улучшает свои результаты в Ла Лиге под руководством Карлуша Карвальяла. Португальский тренер пришёл к управлению клубом в ноябре и пытается вывести его из зоны понижения.

В понедельник вечером «Сельта» посетит стадион «Эль-Садар» в Осасуне. «Кельты» хотят одержать вторую победу подряд в Ла Лиге и четвёртую в последних шести матчах чемпионата.

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«Осасуна» только что одержала домашнюю победу со счётом 1:0 в игре с «Атлетиком» в первом матче полуфинала Кубка. Команда находится всего в 90 минутах от финала Кубка, в котором сыграет либо с «Барселоной», либо с мадридским «Реалом».

Опытный тренер Хагоба Аррасате должен каким-то способом сосредоточить внимание команды на «Сельте». Вполне разумно, что игроки будут думать о втором матче Кубка Испании с «Атлетиком».

С тех пор как четыре сезона назад Аррасате перешёл из Сегунды, «Осасуна» стала командой, которую трудно обыграть. Находится она в середине таблицы. Клуб занимает восьмое место в турнирной таблице и находится всего в четырёх очках от зоны еврокубков.

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Однако «Осасуна» пребывает не в лучшей форме в чемпионате. Она не смогла выиграть в пяти из шести последних матчей, набрав в них всего шесть очков. Голы в последних шести встречах давались с трудом, так как «Осасуна» забила всего пять раз.

«Сельта», напротив, набрала 10 очков из последних 18 возможных. «Кельты» забили девять голов и пропустили всего шесть. Небесно-голубые вышли на 13-е место, на три очка выше зоны выбывания.

«Осасуна» немного уступает «Сельте» в последних шести очных матчах: три победы, одна ничья и два поражения. В начале этого сезона «Осасуна» выиграла во встрече на выезде 2:1. Чими Авила забил оба мяча после гола Яго Аспаса и принёс победу. Все три гола были забиты в первые 28 минут матча.

Несмотря на то что «Осасуна» выиграла ответный матч, их мысли могут быть заняты вторым матчем полуфинала Кубка Испании с «Атлетиком», что приведёт к поражению в игре с «Сельтой». Небесно-голубые должны одержать победу со счётом 2:1 на «Эль-Садар».

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