«Сибирь» — «Авангард», третий матч. Мартемьянова спасёт серьёзный разговор

6 марта состоится матч плей-офф КХЛ «Сибирь» — «Авангард». Начало – в 15:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу новосибирцев в основное время можно с коэффициентом 2.33. Победа омичей по итогам 60 минут оценивается в 2.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 6 марта 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Сибирь» — «Авангард» не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.16. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.84.

Анализ и прогноз на матч плей-офф Кубка Гагарина «Сибирь» — «Авангард» (06.03.2023)

6 марта хоккеисты «Сибири» и «Авангарда» продолжат выяснение отношений в третьем матче серии плей-офф. Команды переехали в Новосибирск, на ледовую арену «Сибирь». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 15:30 мск.

«Сибирь» выполнила главную задачу на два матча в Омске. Подопечные Андрея Мартемьянова получили преимущество, выиграв в овертайме первой встрече серии со счётом 2:1. Весьма вероятно, что они слишком долго праздновали успех и вышли на вторую игру с недостаточным настроем.

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Отсутствие жажды борьбы отметил главный тренер клуба из Новосибирска.Он назвал это основной причиной поражения во второй встрече со счётом 1:4. На послематчевой пресс-конференции Мартемьянов выглядел хмуро и пообещал устроить хоккеистам «серьёзный разговор». Судя по всему, безволия и нехватки концентрации точно не будет.

Кроме ментальных проблем, тренерскому штабу Мартемьянова предстоит разобраться с действиями спецбригады по реализации численного преимущества. Шесть раз выходили хоккеисты «Сибири» в большинстве, но сумели отметиться только одной заброшенной шайбой. Для плей-офф это непозволительная роскошь!

Интересное решение принял Мартемьянов в вопросе выбора голкипера на вторую игру. По словам главного тренера, у команды два примерно равных по силам стража ворот: Костин и Красоткин. Им не хватает опыта кубковых матчей, но в целом это талантливые вратари.

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Наставник «Сибири» после отличной первой встречи, в которой Красоткин «тащил» всё, отправил Антона на лавку. Костин не провалился, но мог бы выручить в паре моментов.

«Сибирь» на домашней арене предпочитает действовать с позиции силы. За счёт точных передач она старается максимально быстро преодолевать нейтральную зону, атакуя ворота соперника с ходу. Для несколько медлительных защитников «Авангарда» это будет сложное испытание.

После поражения в первой игре серии главный тренер омского клуба Михаил Кравец пошёл на рискованный ход. Он выставил на площадку всего три пары защитников. В случае травмы одного из игроков обороны «Авангарду» пришлось бы передёргивать состав. Наставник хотел добиться свежести нападающих и своей цели достиг.

Вторая проблема, с которой столкнулся «Авангард» – постоянные нарушения правил. 14 минут штрафа получили хоккеисты омского клуба. Им крайне повезло, что у спецбригады соперника откровенно не задалась игра. В противном случае вопрос о победителе в минувшем матче не решился бы так просто в пользу подопечных Кравца.

«Авангард» и «Сибирь» провели 60 личных встреч. Внушительное преимущество на стороне гостей: у омичей 40 побед, а новосибирцы записали в актив 20 выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 156:115 в пользу «ястребов».

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«Сибирь» возвращается на домашнюю арену в боевом настроении. Главный тренер провёл мотивационную беседу на повышенных тонах после поражения, что позволит «снеговикам» вернуть былую концентрацию. Да и поддержка болельщиков — важный фактор для клуба из Новосибирска.

В пользу победы подопечных Андрея Мартемьянова — успешная игра в личных встречах на домашней арене. В трёх последних матчах выиграла «Сибирь» (один в овертайме). Перспективно смотрится ставка на победу новосибирцев в основное время за коэффициент 2.33 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 6 марта 2023 года

«Авангард» максимально выложился во второй игре. Эмоционально и физически. «Ястребам» будет сложно противостоять напору скоростных атак быстрых хоккеистов «Сибири». Весьма вероятно, что Мартемьянов наладит действия спецбригады большинства, что и окажется решающим фактором в пользу победы хозяев в основное время.

Ставка: победа «Сибири» за 2.33.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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