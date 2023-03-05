«Торино» — «Болонья». Миранчук остаётся главным героем

6 марта состоится матч 25-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Болонья». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех клуба из Болоньи оценён экспертами в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.05.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Болонья» 6 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Болонья» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Болонья» (06.03.2023)

В Италии футбольный сезон в самом разгаре. Миновали матчи 1/4 финала Кубка страны, а также 24-го тура Серии А. На 6 марта запланирована встреча, которая закроет программу 25-го тура. На стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине местный «Торино» примет «Болонью». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В последних 14 турах в чемпионате Италии «Торино» добыл неплохие итоги. За этот период времени он потерпел лишь четыре поражения. Уступили гранатовые во встречах как раз с «Болоньей» (1:2), «Специей» (0:1), «Миланом» (тоже 0:1) и «Ювентусом» (2:4). Также они пять раз сыграли вничью. Всё остальное — победы.

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Стоит отметить, что результаты встреч с «россонери» и «старой синьорой» не совсем закономерны. Подопечные Ивана Юрича смотрелись ничуть не хуже соперников. В обоих случаях они выиграли по владению мячом, а также создали предостаточно опасных моментов. Не хватило банального везения и надёжности в обороне.

Пропускают «быки» не очень много, но регулярно. Несмотря на старания Вани Милинковича-Савича, за 24 тура им лишь раз удалось сохранить ворота на замке. За этот отрезок времени в ворота туринцев было забито 29 мячей, а сами они забили 26. В семи (четыре гола и три результативные передачи) из них принял непосредственное участие Алексей Миранчук.

Бывший полузащитник «Локомотива» в короткие сроки стал одним из лидеров «Торино». С ним игра гранатовых стала намного креативнее и интереснее. По итогам февраля Миранчук вошёл в число номинантов на звание лучшего игрока в Серии А. Он был выбран с учётом расширенного анализа рейтинговой системы.

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Она учитывает не только статистические данные и технические моменты, но и позиционные данные. Это позволяет анализировать важные аспекты игры, такие как движение без мяча. Так что результаты команды не до конца отражают вклад Миранчука. В предстоящем матче у хавбека будет возможность доказать, что он заслуживает номинацию на звание игрока месяца.

Туринцев ждёт серьёзное испытание. «Болонья» пребывает на подъёме. За последние семь туров в Серии А она потерпела поражение только во встрече с «Монцей» (0:1). Также сыграла вничью с «Кремонезе» (1:1). Во всех остальных встречах одержала победы, в частности в матче последнего тура с «Интером» (1:0).

Красно-синие местами смотрелись лучше «нерадзурри». Они забили уже на 12-й минуте встречи, но после просмотра VAR гол был отменён. Затем на 18-й минуте Роберто Сориано попал в перекладину. Также «Болонья» упустила голевой момент на 53-й минуте. Через 23 минуты после этого красивый победный мяч записал на свой счёт Риккардо Орсолини.

За счёт хороших результатов команда из одноимённого города поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Серии А. Отрыв от догоняющего «Удинезе» составляет три очка. При этом у неё есть игра в запасе. В первую очередь за столь впечатляющие успехи стоит отдать должное Тьяго Мотте.

Бывший знаменитый футболист возглавил «Болонью» в начале сезона. С тех пор она постепенно прогрессировала, демонстрируя с каждым новым матчем всё более зрелую комбинационную игру. Заметно возросла результативность красно-синих. За последние 14 туров они забили 21 гол. Впрочем, и сами пропустили немало — 16 мячей.

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Защитники клуба из Болоньи нередко допускают ошибки. Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 2.12. В пяти из шести последних очных встреч были голы с обеих сторон. И, что интересно, четыре из шести игр заканчивались ничейными результатами.

В этот раз расклад сил также примерно равен. На стороне туринцев домашний стадион и поддержка болельщиков. У команды из Болоньи, в свою очередь, лучше итоги выступлений на последнем отрезке сезона, а также немного мощнее линия атаки. За 24 тура в Серии А она забила 31 мяч.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Болонья» 6 марта 2023 года

Выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. У команд примерно одинаковые шансы на успех. В то же время всё свидетельствует в пользу голов с обеих сторон. У «Торино» в хорошей форме Миранчук и другие лидеры атаки. У «Болоньи» же просто отменно функционирует линия нападения. При этом у обоих клубов имеются проблемы оборонительного характера. История последних шести очных встреч всецело на стороне голов с обеих сторон. Полагаем, сыграет данный исход и в этот раз.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.12.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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