«Бенфика» – «Брюгге». Яремчук забыл о правиле бывших

7 марта состоится ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» – «Брюгге». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех бельгийцев оценивается аналитиками коэффициентом 7.10. Поставить на ничью предлагают за 4.75.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Брюгге» 7 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Бенфика» – «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» – «Брюгге» (07.03.2023)

Главный клубный турнир континента возвращается спустя две недели. В ближайшие вторник и среду запланированы ответные матчи первого раунда плей-офф. Один из них пройдёт в Лиссабоне на «Эштадиу Да Луш», где «Бенфика» постарается закрепить преимущество (2:0), добытое в первом матче с «Брюгге». Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск.

«Бенфика» не может чувствовать себя спокойно с запасом лишь в два мяча, ведь история знает и более впечатляющие камбэки. Тем не менее важнее даже не счёт, а игра команды в Бельгии – она попросту не позволила сопернику ничего создать. Допущен всего один удар в створ, а по ожидаемым голам «Брюгге» уступил троекратно.

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Подопечные Роджера Шмидта полностью доминировали над соперником практически в каждом аспекте. Могли забивать больше, но пока хватит и этого. Теперь для них назревает задача попроще – порадовать собственных болельщиков на родном стадионе. В пяти матчах подряд дома в Лиге чемпионов «орлы» не знают горечи поражений, и только «ПСЖ» за это время смог увезти ничью (1:1).

У «Бенфики» действительно мощные показатели в 2023 году. Хозяева в отличной форме и не проигрывают на протяжении 12 встреч во всех турнирах. Ничейные результаты были зафиксированы лишь в матчах со «Спортингом» (2:2) и «Брагой» (1:1). Что важно, лиссабонцы из 10 своих побед 9 одержали с разницей в два и более мячей.

Кроме того, с нападением у них также всё в полном порядке. За этот же период беспроигрышной серии только в трёх случаях фаворит забил меньше двух голов. На острие по-прежнему зажигает форвард Гонсалу Рамуш – в его активе уже 21 гол и три мяча в трёх последних играх. Давление на оборону гостей обеспечено.

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Есть большие сомнения, что бельгийцы с этим справятся. Да, терять им особенно нечего, и во многом в Португалию они могут отправляться с желанием показать себя. Однако с декабря у команды Скотта Паркера мало что получается. Она регулярно ошибается не только в еврокубках, но и во внутреннем чемпионате.

Чёрно-синие выиграли лишь 2 из 14 последних матчей. Стабильности в игре нет, потому что с разницей в неделю они могут обыграть одного из конкурентов «Гент» (2:0), а затем пропустить три безответных мяча от аутсайдера «Остенде» (0:3).

На оборону надеяться гостям не приходится, так как в нынешнем сезоне она проблемная. С середины ноября у них всего два сухих матча, а также команда редко пропускает меньше двух мячей. Печальнее, что и нападение не радует в завершении. К примеру, бывший форвард «Бенфики» Роман Яремчук в «Брюгге» сдал – давно не забивает и выходит на замену.

На групповом этапе ЛЧ в гостях «Брюгге» не проиграл ни разу, сыграв вничью с «Атлетико» и «Байером», а также одержав победу во встрече с «Порту» (4:0). Наверняка футболисты держат это в головах и будут максимально заряжены. Как минимум вернуться домой без борьбы или хотя бы одного гола чёрно-синие себе не позволят.

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Свою главную сенсацию в еврокубках «Брюгге» уже сотворил, выйдя из сильной группы. С тех пор утекло много воды, и сейчас эта уже совсем другая команда. Бельгийцам лучше сосредоточиться на своём чемпионате.

«Бенфика» дома играет хорошо, Шмидт ставит привычный атакующий футбол и подарками никогда не разбрасывается. Хозяева продолжат играть с позиции силы и наверняка забьют ещё больше, чем в первом матче. Ставка на тотал «Бенфики» больше 2.5 мяча за 2.52 смотрится интересно.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бенфика» – «Брюгге» 7 марта 2023 года

Первый матч в этой паре расставил всё по своим местам. «Бенфика» набрала великолепную форму, не проигрывает несколько месяцев и много забивает. В чемпионате Португалии «орлы» на первом месте с большим отрывом и могут не экономить силы. «Брюгге», в свою очередь, в кризисе – оборона пропускает в среднем по два гола, а на атаку положиться нельзя. Гости постараются громко хлопнуть дверью и наверняка забьют, но «Бенфика» всё равно забьёт больше.

Ставка: индивидуальный тотал «Бенфики» больше 2.5 мяча за 2.52.

Экспресс с коэффициентом 9.60.

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