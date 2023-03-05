«Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Овечкин стоит на своём

Капитан «столичных» вернулся и помог своей команде добыть крупную победу во встрече с «Сан-Хосе». Он ещё скажет своё слово.

7 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» — «Вашингтон». Начало игры — в 6:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кингз» в основное время можно с коэффициентом 1.95. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 7 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» — «Вашингтон Кэпиталз» (07.03.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за место в плей-офф. 7 марта состоятся шесть встреч. В одной из них на стадионе «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе померяются силами местный «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 6:30 мск.

За последние 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ «Лос-Анджелес» потерпел только три поражения. В овертайме он уступил в игре с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ). В основное время «короли» проиграли в матчах с «Миннесотой» (1:2) и «Рейнджерс» (2:5). Также они обыграли в серии послематчевых буллитов «Аризону» и «Виннипег» (в обоих случаях 6:5 Б).

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Во всех остальных встречах подопечные Тодда Маклеллана одержали победы в основное время и забили много голов. За этот период времени они забросили 45 шайб. С результативностью у команды из Лос-Анджелеса в этом сезоне редко возникают проблемы. За 64 матча она забросила в ворота соперников целых 218 шайб.

А вот надёжности в защите «Кингз» частенько не хватает. Пропустили они почти столько же, сколько забросили сами — 215 шайб. С целью улучшить крепость оборонительной линии «Лос-Анджелес» недавно совершил обмен. Он приобрёл у «Коламбуса» российского защитника Владислава Гаврикова и вратаря Йоонаса Корписало.

В обратном направлении отправился голкипер Джонатан Куик. Гавриков и Корписало уже дебютировали за свой новый клуб. Новобранцы оставили после себя весьма приятное впечатление. Особенно россиянин. Маклеллан отметил, что защитник выслушал много наставлений от тренеров и персонала клуба, которые моментально принял, а затем применил на льду.

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«Вашингтон» менее стабилен, чем «Лос-Анджелес». Совсем недавно у него была шестиматчевая серия из поражений в основное время. Впрочем, после этого он пережил несколько немаловажных изменений. Состав неслабо омолодился. В результате за последние четыре встречи в регулярке «столичные» уступили лишь раз — во встрече с «Баффало» (4:7).

В овертайме подопечные Питера Лавиолетта обыграли «Анахайм» (3:2). В основное время они одержали победы во встречах с «Рейнджерс» (6:3) и «Сан-Хосе» (8:3). Одним из главных героев игры с «Шаркс» стал Александр Овечкин, только только вернувшийся из России. Он был признан первой звездой матча.

Капитан «Вашингтона» отметился одной результативной передачей и двумя заброшенными шайбами. Таким образом, он добрался до отметки в 60 (35+25) очков за сезон. 37-летний форвард вышел на 16-е место по количеству набранных очков в истории НХЛ. Теперь на его счету 1470 очков в лиге за карьеру. Отставание от снайперского рекорда Гретцки составляет 79 шайб.

Стоит отметить, что первый период в игре с «Сан-Хосе» подопечные Лавиолетта полностью провалили. Они смотрелись, откровенно говоря, уныло. Исправили ситуацию новобранцы «Кэпиталз», для которых матч стал дебютным за клуб — Расмус Сандин, Габриэль Карлссон и Винсент Иорио.

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Молодые хоккеисты придали свежести и скорости команде. У обновлённых «столичных», как кажется, есть шансы добыть путёвку в плей-офф. Сейчас они располагаются на 12-й строчке в таблице Восточной конференции. Мотивации у подопечных Лавиолетта наверняка хоть отбавляй.

Тем не менее наиболее оптимальным вариантом для ставки выглядит ТБ 6 шайб за коэффициент 1.79. В последней очной встрече команды забили на двоих семь голов. Несмотря на обмен Гаврикова, «короли» пропустили в двух последних играх в регулярке четыре шайбы. Немного, но в соперниках были команды из нижней части сводной таблицы НХЛ. Прибавлять определённо есть куда.

У «Кэпиталз» тоже не всё в порядке в защите. За последние 10 матчей в регулярке они пропустили целых 39 шайб. В то же время благодаря возвращению Овечкина, а также стараниям молодёжи «Вашингтон» взбодрился и крупно обыграл очень неудобного для себя соперника — «Сан-Хосе». Да и на дистанции с результативностью у него порядок. 64 матча — 199 заброшенных шайб.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Лос-Анджелес» — «Вашингтон» 7 марта 2023 года

Обе команды подходят к матчу в хорошем тонусе и с нужным настроем. «Лос-Анджелес» выглядит немного предпочтительнее. У него чуть мощнее линия атаки, а также лучше результаты на дистанции. Плюс встреча состоится на домашнем стадионе «Кингз». Тем не менее недавно омолодившийся «Вашингтон», пожалуй, не стоит списывать со счетов. Мотивации хоть отбавляй у всех его хоккеистов, в том числе у Овечкина. На двоих грядущие соперники забили в этом сезоне 417 голов. Сами пропустили только на 10 шайб меньше. В последней очной встрече они забили на двоих семь голов. Думается, нечто подобное будет и в этот раз.

Ставка: тотал больше 6 шайб за коэффициент 1.79.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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Георгиева заменили в матче с «Далласом после пяти пропущенных шайб.

Овечкин вышел на 16-е место в истории НХЛ по набранным очкам.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 79 голов.