«Хаддерсфилд» — «Бристоль Сити». Никита Хайкин снова не получит шанс

7 марта состоится матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Бристоль Сити». Начало – в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу «Бристоля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Хаддерсфилда» оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Бристоль Сити» 7 марта 2023 года

В «Фонбет» сомневаются в результативности матча «Хаддерсфилд» — «Бристоль»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд» — «Бристоль Сити» (07.03.2023)

«Хаддерсфилд» примет «Бристоль Сити» во вторник вечером. Это важнейший матч для хозяев, которые пытаются прервать серию неудач в Чемпионшипе. Получается плохо: в прошлом туре они потерпели домашнее поражение от «Ковентри» со счётом 0:4. Команда из Йоркшира проиграла четыре из пяти предыдущих матчей чемпионата, не сумев забить ни одного гола. «Хаддерсфилд» выиграл только один из десяти последних матчей чемпионата.

Неудачные результаты последних матчей привели к тому, что «Хаддерсфилд» опустился в нижнюю часть турнирной таблицы чемпионата. Они находятся в семи очках от зоны вылета. Команда слабо играет дома: «терьеры» одержали всего две победы в последних восьми матчах на своём стадионе.

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А вот у «Бристоль Сити» дела налаживаются. Гости находятся на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата, оторвавшись на 12 очков от зоны вылета. Правда, и до места в плей-офф тоже далековато: 11 очков.

В последнее время «Бристоль Сити» демонстрирует неплохую форму. Правда, последний тур обернулся поражением 0:2 от «Кардиффа», но до этого клуб Никиты Хайкина выдал серию из 10 матчей без поражений. Правда, россиянин в этих матчах участия не принимал: свой шанс Никита пока так и не получил.

«Бристоль Сити» — низовая команда. В последних пяти матчах Чемпионшипа с её участием проходила ставка ТМ 2.5 гола. На выезде дела обстоят не лучшим образом: команда Найджела Пирсона выиграла только два из восьми последних выездных матчей в чемпионате.

«Бристоль Сити» не так хорош на выезде, но «Хаддерсфилд» в последнее время ужасен как дома, так и на выезде. Возьмём победу гостей при условии, что матч будет низовым. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 4.80. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Бристоль Сити» и ТМ 2.5 за 4.80.

Экспресс с коэффициентом 9.46.

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