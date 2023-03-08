«Тоттенхэм» — «Милан». Златан Ибрагимович оставит Антонио Конте позади

8 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» отдают предпочтение английскому клубу. Поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерской конторае можно с коэффициентом 2.00, а шансы «Милана» оценены в 4.20. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» 8 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Тоттенхэм» — «Милан» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.90. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.96. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» (08.03.2023)

«Милан» выиграл в первом матче у «Тоттенхэма» со счётом 1:0. Браим Диас забил гол на седьмой минуте, а дальше итальянцы сыграли по счёту. Конечно, это преимущество не даёт команде Стефано Пиоли никаких гарантий, но ехать в Лондон с таким исходом всё равно очень неплохо.

«Тоттенхэм» сейчас в кризисе. У «шпор» два поражения подряд от не самых сильных соперников. Сначала 0:1 от «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии, а затем также 0:1 — от «Вулверхэмптона» в АПЛ. Правда, после операции возвращается к руководству командой Антонио Конте. И у него есть потери в составе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Придётся обойтись без Райана Сесеньона, который пропустит матч из-за растяжения подколенного сухожилия. Полузащитник Родриго Бентанкур порвал крестообразные связки. Ив Биссума выбыл из-за травмы лодыжки, а Уго Льорис — из-за повреждения колена.

«Милан» проиграл в выходные «Фиорентине» со счётом 1:2, показав не лучший футбол. Это поражение прервало четырёхматчевую победную серию «россонери» во всех турнирах. Кажется, соперники начали приспосабливаться к новой тактической схеме Стефано Пиоли. Наставник итальянцев будет иметь почти полную обойму перед ответной игрой, в списке травмированных только автор победного гола в первой игре Диас.

«Шпорам» нужно будет атаковать с первых минут, чтобы отыграться. Надежды Конте связаны, разумеется, с Гарри Кейном и Сон Хын Мином. Но в последних двух матчах лондонский клуб не смог забить.

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«Милан» на выезде играет средне: шесть побед, пять ничьих и пять поражений с нулевой разницей мячей. «Тоттенхэм» же отлично играет дома: 12 побед, одна ничья и четыре поражения. «Тоттенхэму» забил 33 гола и пропустил 18 раз в 17 домашних матчах в этом сезоне. На групповом этапе Лиги чемпионов «шпоры» остались непобеждёнными дома, одержав две победы и сыграв вничью.

Вряд ли стоит ждать от этого матча голевой феерии. И те и другие находятся не в лучшей форме. Попробуем поставить на упорную борьбу, которая завершится ничейным исходом. Это позволит пройти дальше итальянцам. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.70. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: ничья за 3.70.

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