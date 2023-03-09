«Рома» — «Реал Сосьедад». Моуринью оставит вопросы на второй матч

9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех испанцев оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 2.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рома» — «Реал Сосьедад» 9 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Рома» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Реал Сосьедад» (09.03.2023)

В четверг вечером в Лиге Европы состоится один из главных матчей дня: «Рома» примет «Реал Сосьедад» в первом матче 1/8 финала. Обе команды сейчас идут четвёртыми в своих национальных первенствах.

«Реал Сосьедад» сейчас находится не в лучшей форме: баски вылетели из первой тройки, пропустив вперёд «Атлетико». Всё из-за трёхматчевой безвыигрышной серии. Она вместила в себя ничьи с «Сельтой» и «Кадисом», а также поражение от терпящей бедствие «Валенсии». Теперь «Реал Сосьедад» отстает на одно очко от «Атлетико» и на три очка опережает идущий пятым «Бетис».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Свою последнюю победу «Реал Сосьедад» одержал почти месяц назад над «Эспаньолом». Баски вели 3:0, но едва не растеряли преимущество. Тем не менее за весь сезон в Ла Лиге клуб пропустил всего 23 гола, а в Лиге Европы в группе баски смогли опередить «Манчестер Юнайтед».

«Роме» пришлось пройти через раунд плей-офф после того, как она заняла второе место в группе Лиги Европы, пропустив вперёд другой испанский клуб — «Бетис». В 1/16 финала команда Жозе Моуринью справилась с «РБ Зальцбург». В Австрии римляне уступили 0:1, но на своём поле усилиями Андреа Белотти и Пауло Дибалы смогли обеспечить нужный результат.

В Серии А «Рома» в последнее время выступает противоречиво. С одной стороны, они стали первой командой, проигравшей «Кремонезе» в этом сезоне. С другой — на выходных обыграли 1:0 «Ювентус». Кажется, на важные матчи команде Моуринью настраиваться куда проще.

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И те и другие — не самые результативные команды, а Жозе Моуринью — настоящий стратег. В этом противостоянии всё явно будет решаться в ответной игре. Поставим на то, что «Рома» не проиграет, а в игре будет менее 2.5 гола. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 1.87. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: «Рома» не проиграет и ТМ 2.5 мяча за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

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