«Реал» — «Эспаньол». Анчелотти пора победить и в Испании

11 марта состоится матч 25-го тура Примеры «Реал» — «Эспаньол». Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех каталонцев оценён экспертами в 13.00. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Эспаньол» 11 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Реал» — «Эспаньол» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Эспаньол» (11.03.2023)

Все мы помним блестящую игру «Реала» в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (5:2), но в чемпионате Испании дела у команды Карло Анчелотти идут совсем не так, как хотелось бы: месяц без побед! Прервать серию «Реал» попробует в домашнем матче с «Эспаньолом».

За этот месяц «Реал» не смог победить в двух принципиальных матчах. Едва спасся в игре с «Атлетико», даже несмотря на полчаса в большинстве, а в первом матче Суперкубка Испании уступил «Барселоне» (0:1). Кстати, этот матч стал первым из последних 10 домашних, в котором «сливочные» не смогли забить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подопечные Карло Анчелотти одной ногой в 1/4 финала Лиги чемпионов, но в Примере они отстают от «Барселоны» на девять очков. Это серьёзный гандикап, отыграть который будет очень сложно, если вообще возможно.

В последнем туре команда Анчелотти сыграла вничью 0:0 с «Бетисом»: ещё одна потеря очков. Если мечты о чемпионстве в Мадриде ещё живы, то нужно срочно возвращаться на победный путь.

«Эспаньол» в последнем туре уступил «Вальядолиду» (1:2). Да, команда идёт на 13-й строчке, но это всего два очка от зоны вылета: плотность в нижней части турнирной таблицы очень велика.

«Эспаньол» выиграл только шесть раз в 24 матчах в Ла Лиге, они забили 30 голов и пропустили 36. Да, им сенсационно удалось сыграть вничью с «Барселоной», но на этом список их достижений исчерпывается. «Реал» должен прервать свою серию без побед. Возьмём победу мадридцев и ТБ 2.5 гола в матче. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 1.85. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 5.10.

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