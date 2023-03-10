«Наполи» — «Аталанта». Больше осечек Хвича не допустит

11 марта состоится матч 26-го тура Серии А «Наполи» — «Аталанта». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» отдают предпочтение неаполитанцам. Поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68, а шансы «Аталанты» оценены в 5.20. Заключить пари на ничью предлагается за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Серии А «Наполи» — «Аталанта» 11 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Наполи» — «Аталанта» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.05. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.85. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.95. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Серии А «Наполи» — «Аталанта» (11.03.2023)

Потерпев неожиданное поражение от «Лацио» в прошлом туре, «Наполи» будет стремиться убить небольшую интригу в турнирной таблице. Для этого нужно победить на своём поле «Аталанту».

Несмотря на поражение в прошлые выходные, отрыв «Наполи» от преследователей огромен — 15 очков! Команда Лучано Спаллетти выиграла 21 из 25 матчей в этом сезоне Серии А. «Аталанта» занимает шестое место — в пяти очках от зоны Лиги чемпионов и в 23 — от «Наполи».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как мы уже сказали, в прошлом матче «Наполи» проиграл «Лацио» со счётом 0:1, несмотря на 14 ударов по воротам и 65% владения мячом. Это поражение прервало семиматчевую победную серию команды Лучано Спаллетти, а также завершило серию из пяти матчей без пропущенных мячей.

«Наполи» выиграл 12 из последних 15 матчей, а в предыдущих 29 встречах потерпел только четыре поражения. Скудетто у неаполитанцев в кармане, вопрос только в том, как быстро они его официально оформят.

У «Аталанты» дела похуже. Команда Джан Пьеро Гасперини в минувшие выходные сыграла безголевую ничью с «Удинезе». Безвыигрышная серия бергамасков составляет уже три матча. Более того, они выиграли только один из шести последних матчей, потерпев при этом четыре поражения.

Стоит отметить, что в каждом из трёх предыдущих выездных матчей «Аталанты» в Серии А проходила ставка на ТМ 2.5 гола, так что в субботу мы, вероятно, увидим малорезультативную встречу. С другой стороны, «Наполи» — самый результативный клуб. Они забили 58 голов в 25 матчах, что составляет 2,32 гола за игру.

«Наполи» выиграл две последних встречи у «Аталанты» — 3:1 ещё в прошлом сезоне и 2:1 — уже в этом. За последние 18 встреч между этими соперниками зафиксированы всего две ничьих. Матчи между этими командами бескомпромиссны.

«Наполи» будет играть без дисквалифицированного Мариу Руя, а Джакомо Распадори пропустит матч из-за травмы. У бергамасков травмированы Дуван Сапата, Ханс Хатебур, Джорджио Скальвини и Хосе Луис Паломино.

«Наполи» проиграл в прошлом матче и полон решимости доказать всем, что это была случайность. А «Аталанта» сейчас выглядит откровенно плохо. Возьмём сухую победу «Наполи». «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.90. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: сухая победа «Наполи» за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 5.10.

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