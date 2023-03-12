«Алания» — «Кубань». Владикавказцы поджимают «Рубин»

Клуб активно борется за верхние строчки наряду с «Балтикой» и казанцами. Ждать их в РПЛ?

13 марта состоится матч 22-го тура Первой лиги «Алания» — «Кубань». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу владикавказцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех краснодарцев оценён экспертами в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Алания» — «Кубань» 13 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч Первой лиги «Алания» — «Кубань» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.93. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура Первой лиги «Алания» — «Кубань» (13.03.2023)

Российский футбол вернулся после зимнего перерыва. На выходных отгремели матчи 19-го тура РПЛ. На 13 марта запланированы три встречи 22-го тура Первой лиги. В одной из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном померяются силами «Алания» и «Кубань». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

На зимний перерыв «Алания» уходила не в лучшем настроении. Она потерпела три поражения кряду — во встречах с лидирующей «Балтикой» (1:2), «Родиной» (1:3) и «Енисеем» (0:2). Кроме того, красно-жёлтые вылетели из Кубка России, уступив во встрече 1/8 финала (Путь регионов) с «Акроном» (0:1).

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В зимнее трансферное окно состав «барсов» претерпел несколько качественных изменений. Ушёл Абу-Саид Эльдарушев. Присоединились к клубу опытные защитники — Константин Плиев и Михаил Бакаев. Также вернулся Батраз Гурциев, которому местные болельщики в своё время дали прозвище Джокер за умение выручать команду в самый нужный момент.

Тем не менее возобновить сезон с победы команде из Владикавказа не удалось. Она сыграла вничью с «Нефтехимиком» (0:0) на выезде. В результате красно-жёлтые спустились на третье место в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от лидирующей «Балтики» увеличилось до пяти очков. Надо исправляться.

Предстоящий матч — хорошая возможность набрать форму. «Кубань» является довольно удобным соперником для красно-жёлтых. История очных встреч насчитывает четыре матча. В трёх из них команда из Владикавказа одержала результативные победы. Другая встреча закончилась ничейным результатом — 5:5. Однако эта игра проходила на домашнем стадионе краснодарцев, где на их стороне была поддержка болельщиков.

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«Кубань» тем более не представляет серьёзной угрозы для «Алании». Она располагается в зоне вылета — на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Этой зимой она пережила смену главного тренера. Роберт Евдокимов был отправлен в отставку. Его должность занял Андрей Сосницкий.

Положительного эффекта данное изменение пока что не дало. Под руководством Сосницкого краснодарцы, откровенно говоря, плохо провели сборы. За семь товарищеских матчей они одержали только две победы. Также сыграли вничью со «Спартаком» из Костромы (1:1). Всё остальное — поражения.

Возобновила сезон «Кубань» с закономерного поражения во встрече с «Рубином» (1:2). За весь матч ей удалось нанести только два удара в створ. Забили краснодарцы не без удачи. Полузащитник Нури Абдоков прямым ударом со штрафного прошил Юрия Дюпина. Голкипер ошибся с выбором позиции, вследствие чего не дотянулся до мяча.

К встрече с «Аланией» клуб из Краснодара подходит с шестью поражениями в семи встречах. Возможно, Сосницкий успеет в оставшейся части сезона навести порядок и помочь «Кубани» избежать вылета в третий по силе дивизион России. Однако специалисту, судя по матчу с «Рубином», предстоит проделать ещё очень много работы.

Командная игра у краснодарцев совсем не клеится. Наибольшую опасность они представляют на стандартах благодаря таким техничным исполнителям, как ранее упомянутый Абдоков. Скорее всего, красно-жёлтые одержат в грядущем матче результативную победу. История очных встреч только за такой исход. П1 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23.

Красно-жёлтые сверхмотивированы борьбой за путёвку в РПЛ. За счёт приобретений в зимнее трансферное окно их шансы на выход в первый по значимости дивизион страны заметно возрастают. К тому же все трое новобранцев в разные промежутки времени уже выступали за клуб. Много времени на адаптацию им не потребуется.

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Примечательно, что предстоящая встреча состоится на стадионе «Ахмат-Арена». На нём владикавказцы будут проводить все оставшиеся домашние матчи до конца сезона. Любопытно и то, что свободный вход на стадион для всех желающих посмотреть на игру команды будет абсолютно бесплатен. Сдаётся, на каждой встрече будет аншлаг. Поддержка и атмосфера наверняка будут на высоте.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Алания» — «Кубань» 13 марта 2023 года

«Алания» здорово укрепила состав этой зимой. Она имеет отличные шансы на выход в РПЛ, и, как следствие, дополнительную мотивацию. У «Кубани» тоже имеется мотивация — избежать вылета. Однако эмоциональный фон у неё куда хуже. Смена главного тренера пока что не приносит ощутимой пользы. История очных встреч, да и расклад сил всецело на стороне результативной победы красно-жёлтых.

Ставка: победа «Алании» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.23.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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