«Жирона» — «Атлетико». Депай не скучает по «Барселоне»

13 марта состоится матч 25-го тура испанской Примеры «Жирона» – «Атлетико» Мадрид. Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «Жироны» оценивается в 3.76. На ничью дают коэффициент 3.56.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 25-го тура Примеры «Жирона» — «Атлетико» Мадрид 13 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Жирона» – «Атлетико» Мадрид не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Примеры «Жирона» — «Атлетико» Мадрид (13.03.2023)

«Жирона» одержала две яркие победы подряд, в матчах с «Альмерией» и «Атлетиком». Выйти на более длинную победную серию клубу не позволил «Хетафе», но встреча получилась интересной. «Жирона» потерпела поражение — 2:3.

Даже находясь в середине турнирной таблицы, команде нельзя расслабляться и переставать думать о необходимости сохранить прописку в элите. Борьба за выживание в Примере будет очень серьёзной. «Жирона» занимает 11-ю строчку в таблице, но от 17-го места её отделяет только пять очков.

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Сейчас просто нельзя не выделить набравшую отличную форму атаку «Жироны». В трёх последних матчах каталонцы забили 11 голов, а всего в чемпионате у них уже 38 мячей. Больше только у «Реала» и «Барселоны», столько же у «Атлетико». Причём таких результатов гости добились без участия лучшего бомбардира. Кристиан Стуани выпал из основы.

В отличие от соперника, «Атлетико» смог выйти на беспроигрышную серию, которая длится уже шесть матчей. В четырёх из них «матрасники» выиграли и два свели к ничейному результату. Пять первых игр высокой результативностью не отличались: один или максимум два гола. Зато в последнем матче с «Севильей» «матрасники» порезвились от души.

Игра с красно-белыми стала особенной для Диего Симеоне. Для аргентинца этот матч стал 613-м у руля «матрасников», тем самым он побил рекорд Луиса Арагонеса, у которого было 612 матчей. Команда поздравила своего тренера, выиграв с крупным счётом 6:1. Для «Атлетико» это была самая большая победа в текущем сезоне.

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«Матрасники» почти всегда ассоциируются со скучной и не слишком результативной игрой, но бывают исключения. Либо такие, как матч с «Севильей», либо же, когда попадается подходящий соперник, который не готов идти на поводу у «Атлетико». «Жирону» можно смело отнести ко второй категории.

Каталонцы очень плохо обороняются и в домашнем матче будут искать счастье у ворот соперника. Они так играли и с «Барселоной», и с «Реалом», вряд ли для «Атлетико» будет сделано исключение. Хозяева могут попытаться навязать фавориту свою игру, которая гораздо зрелищнее того, что нам могут предложить «матрасники». Ставим на тотал больше 2.5 мяча за 2.21.

Стоит также отметить, что Депай, кажется, нашёл себя в составе мадридцев. Он забил три мяча за пять встреч, а в игре с «Севильей» оформил дубль. Кажется, ему здесь нравится!

Прогноз и ставки на матч 25-го тура Примеры «Жирона» — «Атлетико» Мадрид 13 марта 2023 года

«Атлетико» настолько прочно стал синонимом низкой результативности, что даже в матче с самой зрелищной командой лиги букмекеры не верят в обилие голов. Наверное, зря, «Жирона» умеет играть сама и даёт другим, «засушить» её будет тяжело даже таким специалистам в этом деле, как «Атлетико». У гостей тоже есть кому забивать. Ставим на голы.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.21.

Экспресс с коэффициентом 9.25.

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