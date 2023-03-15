«Вашингтон» — «Баффало». Овечкин рассчитывает на Бекстрёма

Александр не принял участия в последнем матче из-за травмы, но времени раскисать у «Кэпс» нет.

16 марта состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Сейбрз» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз» 16 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сейбрз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.60, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вашингтон» — «Баффало» (16.03.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 16 марта запланировано всего четыре встречи регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Вашингтона» и «Баффало», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Вашингтон» потихоньку начал приходить в себя. За последние семь игр клуб уступил лишь в трёх. Недавно в гостях он обыграл «Айлендерс» (5:1). Однако уже в следующей встрече «Кэпс» потерпели поражение со счётом 3:5 с «Рейнджерс». Правда Овечкин отсутствовал в последней игре из-за травмы.

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Казалось, что команда приходит в себя, ведь ещё недавно клуб шёл с серией из поражений в шести матчах подряд. Александр Овечкин уезжал по семейным обстоятельствам, и Дмитрий Орлов перебрался в «Бостон». Конечно, всё это способствовало тому, что «Вашингтон» опустился на 11-ю строчку Востока, набрав 71 очко за 67 игр. Однако Ови опять отсутствовал и вновь клуб проиграл.

Если у «Вашингтона» не будет времени на отдых, потому что придётся играть второй матч подряд, то у соперника всё проще. «Баффало» 14 марта обыграл «Торонто» со счётом 4:3. Тем самым клуб прервал серию из поражений в четырёх встречах. «Сэйбрз» располагаются на 10-й строчке Востока, набрав 71 очко за 66 игр.

Ещё недавно «Кэпс» уступили в очной встрече (4:7). Пусть и камбэка совершить не удалось в том матче, но Александр Овечкин и Сони Милано пытались сохранить интригу при счёте 2:6, забросив по шайбе.

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«Баффало» очень нестабильная команда, может обыграть «Тампу» (5:3), а затем проиграть в четырёх встречах подряд. Или выдать серию из побед в пяти матчах — очень внезапно. Это означает, что относиться к такому клубу нужно очень внимательно и осторожно.

Однако у «Вашингтона», как казалось, дела налаживались, состав нацелен на попадание в плей-офф, но опять выбивает из ритма повреждение капитана. Клуб неплохо играл с «Сан-Хосе» (8:3), «Анахаймом» (3:2 ОТ), помимо игр с «Айлендерс» (5:1) и «Рейнджерс» (6:3). И дома отличная поддержка трибун.

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Плюс в 10 последних очных встречах тотал лишь раз был ниже 4.5 шайбы. Так что в результативной встрече сомневаться не приходится. Питеру Лавиолетту пора исправить статистику с «Баффало» — в этом сезоне соперник дважды побеждал. Дома есть шансы это поправить, но перестрахуемся ставкой 1Х + ТБ 4.5 шайбы за 1.87.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Баффало» 16 марта 2023 года.

«Вашингтону» придётся выдавать максимум, даже несмотря на то, что капитан Овечкин травмирован. Рвения и мотивации хватит, плюс остальные лидеры в форме и готовы вернуть долг на своём льду «Баффало», который в этом сезоне очень нестабилен. Однако у гостей было больше времени на отдых, потому перестрахуемся вариантом на то, что «Вашингтон» не проиграет и тотал больше. С результативностью в последних очных встречах порядок.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.

Экспресс с коэффициентом 9.67.

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