Красные думают, что смогут сотворить ещё одну сенсацию за последнее время, но вряд ли!

Получится как с «МЮ»? «Ливерпуль» надеется на камбэк в матче с «Реалом».

15 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.33, а шансы «Ливерпуля» оцениваются аналитиками в 2.79. Ничья доступна за 3.80.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» 15 марта 2023 года

По мнению букмекеров, матч «Реал» — «Ливерпуль» будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.35, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.54. На гол мадридцев дают коэффициент 1.17, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.23. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.49.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала ЛЧ «Реал» — «Ливерпуль» (15.03.2023)

Ещё на стадии жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов было понятно, что «Ливерпулю» будет крайне сложно преодолеть стадию 1/8 финала в этом сезоне. Дело не только в ужасной форме английской команды а ещё и в том, что «Реал» – исторически неудобный соперник для «Ливерпуля».

Последний раз красные обыгрывали мадридцев в 2009 году. С тех пор «Ливерпуль» ещё семь раз встречался с «Реалом» на пяти различных стадионах и шесть раз проигрывал, а единственная нулевая ничья всё равно означала вылет из турнира.

Холанд: моя суперсила – забивать голы.

Первый матч, который состоялся тремя неделями ранее на стадионе «Энфилд», стал наглядным отражением сложных взаимоотношений «Ливерпуля» с «Реалом». Юрген Клопп сделал ставку на интенсивный прессинг на старте игры и уже к 14-й минуте хозяева вели со счётом 2:0. Однако к середине первого тайма красные сбавили обороты и «Реал» этим уверенно воспользовался.

«Реал» показал чудеса реализации моментов. Пять мячей было забито из шести ударов в створ, а по метрике xG суммарная опасность всех попыток составила всего 1,66. Стоит отдать должное Карло Анчелотти, который смог внести тактические коррективы ещё в первом тайме, которые позволили выровнять игру и уйти на перерыв при счёте 2:2.

Три недели после первого матча «Ливерпуль» провёл крайне противоречиво. Болельщики красных расстраивались после гостевых матчей с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Борнмутом» (0:1), сдержанно радовались победе в игре с «Вулверхэмптоном» (2:0) и были на седьмом небе от счастья после забитых семи безответных мячей в ворота «Манчестер Юнайтед».

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Встреча с «МЮ» выдалась статистически аномальной – «Ливерпуль» забил семь мячей из восьми ударов в створ. Однако испытание команда не прошла — провал с замыкающим таблицу «Борнмутом» сбил спесь с игроков и болельщиков красных. Впрочем, в контексте предстоящей встречи может это даже и к лучшему.

Что касается «Реала», то мадридцы тоже знают какого это – проваливаться после голевого перфоманса. Отпраздновав разгромную победу в Ливерпуле, «сливочные» забили один мяч в трёх последующих играх, в одной из которых ни разу не пробили в створ.

Подопечные Карло Анчелотти проиграли в кубковом «эль класико» своему злейшему врагу «Барселоне» (0:1), добыли лишь одно очко в мадридском дерби с «Атлетико» (1:1) и не смогли забить скромному «Бетису» (0:0). Лишь матч с «Эспаньолом» стал отдушиной (3:1), но и в нём пришлось переворачивать неудачно складывающийся ход встречи.

Удачливые соперники «Реала» делали разумную ставку на сдерживание одной из лучших команд Европы, однако у «Ливерпуля» в Испании будет совсем другая задача. Игра с «МЮ» подарила мерсисайдским болельщикам надежду на атакующих успех, однако магии «Энфилда» в Мадриде уже не будет. «Ливерпуль» выиграл только в двух из восьми гостевых встреч в 2023 году при одном ничейном результате и пяти поражениях.

Можно долго рассуждать о проблемах «Реала» в атаке, про плохую форму Карима Бензема и несдержанность Винисиуса Жуниора, но ключом к успеху будет всё же игра в обороне. Мадридцы пропускают почти в каждом домашнем матче, однако более одного мяча на «Сантьяго Бернабеу» гостевая команда забивала 23 встречи назад – и это была команда из Англии.

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В апреле прошлого года «Челси» немного не хватило, чтобы отквитать отставание в два гола и встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Учитывая как «Ливерпуль» умеет настраиваться на большие матчи, подобный исход можно ожидать и сейчас. Поставим на то, что гости не проиграют при тотале больше 2.5 мяча за 2.78

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Ливерпуль» 15 марта 2023 года

Юрген Клопп после первой игры отметил, что необходимость забивать три мяча потребует от «Ливерпуля» рисков. Нас ждёт обоюдоострая игра, в которой «Ливерпуль» покажет все свои лучшие качества, но их не хватит для камбэка. Однако такая встреча не может быть скупой на голы.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.78.

Экспресс с коэффициентом 9.67.

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