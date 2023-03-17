«Факел» — «Сочи». Восхвалять Курбана Бердыева рано

18 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Сочи». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сочинцев можно с коэффициентом 2.06. Успех воронежцев оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Сочи» 18 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Факел» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России «Факел» — «Сочи» (18.03.2023)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. На 18 марта запланированы четыре встречи 20-го тура. В одной из них на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже померяются силами местный «Факел» и «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Несмотря на очень маленькое количество ресурсов, этой зимой «Факел» сумел точечно усилиться. Он взял в аренду Вячеслава Якимова, а также двух легионеров — Мохамеда Браими и Реду Рабеи. Кроме того, присоединился к команде на правах свободного агента нападающий Евгений Марков.

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Обновлённый «Факел» весьма неплохо провёл сборы. Да и сезон возобновил сносно. Сначала он сыграл вничью с «Химками» (1:1). Затем с минимальной разницей в счёте уступил «Спартаку» (2:3). Во встрече с красно-белыми отметился забитым мячом новобранец воронежцев — Рабеи. Полузащитник реализовал 11-метровый удар.

Впрочем, чуть больше интересен матч с «Химками», так как его исход не совсем закономерен. Воронежцы больше владели мячом, а также нанесли почти в два раза больше ударов. Решающей стала ошибка главного арбитра Артёма Чистякова. ЭСК РФС признала, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Химок».

«Сочи», в свою очередь, решил не обновлять состав. Вместо этого он поменял главного тренера. Должность занял Курбан Бердыев. Под его руководством клуб из одноимённого города классно провёл сборы. Он выиграл 7 из 10 товарищеских матчей (семь контрольных и три — в Зимнем кубке РПЛ), забив много голов.

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Возобновили сезон сочинцы убедительной победой во встрече с ЦСКА (2:0). Они очень грамотно оборонялись, а также создавали опасность у ворот соперника быстрыми контратаками. Повлияла на результат удачная замена. Появившийся на поле на 71-й минуте Лука Джорджевич оформил дубль всего за семь минут.

Вот только хвалить Бердыева, как оказалось, рано. После победы во встрече с ЦСКА, случилось непредвиденное. Подопечные 70-летнего тренера с разгромным счётом уступили в последнем туре РПЛ «Оренбургу» (0:4). Они провели два абсолютно разных тайма. В первом много прессинговали, создавали моменты и играли с огромным преимуществом. Во втором — провалились.

Леонид Слуцкий выразил мнение, что результат совсем не соответствует тому, что происходило на поле. Тренер отметил, что «Оренбург» забил четыре мяча при показателе xG 1,13, а у сочинцев он 1,16. Курбан Бердыев в послематчевом интервью сказал, что нужно сделать правильные выводы из этой игры и двигаться дальше.

В предстоящем матче сочинцев ждёт непростое испытание. У «Факела» небольшая глубина состава, но он обладает исключительной неуступчивостью. В последних 10 турах в РПЛ воронежцы потерпели лишь три поражения, причём во всех трёх случаях на выезде. Всё остальное — ничейные результаты, в том числе в игре с лидирующим «Зенитом» (1:1).

На домашнем стадионе подопечные Пятибратова выступают особенно здорово, в частности благодаря мощной поддержке родных болельщиков. В девяти матчах дома они потерпели только одно поражение и забили 14 мячей. И зимние приобретения обещают положительно отразиться на их результативности в будущем.

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Поэтому хорошим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 1.74. У сочинцев более сбалансированный состав и очень опытный тренер. Однако имеются и недочёты, что показала игра с «Оренбургом». В двух из трёх последних официальных очных встреч были голы с обеих сторон. Думается, что-то такое будет и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Сочи» 18 марта 2023 года

В последних 14 турах в чемпионате России «Факел» лишь два раза уходил с поля без забитого мяча. В волевом плане воронежцам непросто найти равных. На домашнем стадионе они выступают особенно здорово. Вероятнее всего, «Сочи» сделает выводы из неудачи во встрече последнего тура с «Оренбургом». Но в том, что удастся выиграть в грядущем матче, есть поводы усомниться. Бердыеву необходимо устранить ряд недочётов. Предлагаем проверить голы с обеих сторон. Три последние очные встречи не против такого исхода.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.74.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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