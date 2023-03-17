«Аталанта» — «Эмполи». Гасперини вернёт команду на победный путь

17 марта состоится матч Серии А «Аталанта» — «Эмполи». Начало – в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 1.47. Успех гостей оценивается аналитиками коэффициентом 7.30. Поставить на ничью предлагают за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Эмполи» 17 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Аталанта» — «Эмполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Эмполи» (17.03.2023)

В пятницу вечером в Бергамо встретятся две команды, которые находятся на спаде — «Аталанта» примет «Эмполи».

Бергамаски попали в неудачный период в самое неподходящее время: у команды Джанпьеро Гасперини уже четыре матча без побед. А точнее, три поражения и одна ничья. При этом «Аталанта» не может забить уже три матча подряд, а в обороне пропустила не меньше двух голов в трёх из четырёх последних игр. Этот спад привёл к тому, что «Аталанта» опустилась на шестое место в таблице Серии А, отставая уже на шесть очков от места в зоне Лиги чемпионов. С домашними матчами тоже не всё хорошо: лишь две победы в последних семи встречах.

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Но и у «Эмполи» дела идут не лучшим образом. После проигрыша «Удинезе» 0:1 безвыигрышная серия достигла семи встреч. При этом неплохой старт сезона позволяет «Эмполи» чувствовать себя относительно спокойно: от зоны вылета команду отделяет девять очков. И всё же сохранение прописки ещё не гарантировано. В Серии А «Эмполи» выиграл лишь один из девяти последних матчей.

И те, и другие сейчас плохи, но бергамаски выше классом и играют дома. Да и мотивации у них должно быть побольше: всё-таки для «Эмполи» нет непосредственной угрозы. Поставим на победу «Аталанты» в низовом матче. В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 4.05 на этот исход, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Аталанты» и ТМ 2.5 за 4.05.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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