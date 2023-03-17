«Миннесота» — «Бостон». Орлову достанется и без Капризова

Кирилл в лазарете, но его команда справляется и без него. Дмитрий не спасёт «медведей».

18 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз». Начало игры – в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Бостона» в основное время можно с коэффициентом 2.25. Успех «Миннесоты» оценивается аналитиками в 2.62. Ничья в основное время доступна за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз» 18 марта 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 5.5 шайбы можно поставить за 2.12, а на тотал больше 5.5 шайбы – за 1.70. Поставить на то, что матч закончится серией буллитов, можно с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Бостон» (18.03.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги всё ближе к своему завершению. На отдельных участках турнирных таблиц продолжается борьба за более выгодные места в плей-офф. Одной из таких «горячих точек» является верхушка Центрального дивизиона.

Располагающаяся на втором месте дивизиона «Миннесота» на одно очко отстаёт от «Далласа» и на два очка опережает действующего обладателя Кубка Стэнли — «Колорадо». Однако у «Эвеланш» есть матч в запасе, а в гости к Капризову и компании приезжает лидер регулярного чемпионата – «Бостон Брюинз».

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Однако лучший бомбардир «Миннесоты» вынужденно посмотрит этот матч с трибун «Эксел Энерджи-центра». Капризов получил травму в середине третьего периода игры с «Виннипегом», неудачно попав под силовой приём. По оценкам врачей, россиянин пропустит до четырёх недель, и это вызвало беспокойство болельщиков «Уайлд».

Дело в том, что влияние Кирилла на результаты клуба велико. Незадолго до травмы Капризов записал на свой счёт 10 из 14 шайб, заброшенных в 10 матчах. «Миннесота» исправно набирала очки во многом из-за надёжной игры в обороне, почти в каждом матче пропуская не более одной шайбы.

Однако после травмы лучшего бомбардира случился внезапный всплеск результативности. В следующих трёх матчах «Миннесота» забросила 17 шайб – столько же, сколько за 10 игр до злосчастной встречи Капризова с Логаном Стэнли.

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Стоит сделать скидку и на уровень соперников – «Сан-Хосе», «Аризона» и «Сент-Луис» практически потеряли шансы на плей-офф. Впрочем, это НХЛ и здесь ни с кем не бывает легко. Особенно когда предстоит встреча с лидером регулярного чемпионата.

«Бостон» набрал 107 очков за 67 матчей и теоретически даже может замахнуться на вечный рекорд «Монреаля» в 132 очка, но для этого нужно выиграть 13 из 15 оставшихся матчей. Задача малореальная, особенно учитывая, что «медведи» начали спотыкаться.

В последних пяти матчах «Бостон» забрасывал не более трёх шайб. Для победы этого хватило лишь в двух из них. Многое стало зависеть от надёжности обороны. Недавно менеджеры «Бостона» в преддверии плей-офф укрепили защитные порядки обменом Дмитрия Орлова из «Вашингтона».

Российский защитник хорошо вписался в состав Брюса Кэссиди. В 10 матчах за «Бостон» Орлов набрал 12 (3+9) очков с показателем полезности «+10». В сыгранном накануне матче с «Виннипегом» (3:0) Орлов отметился очередной результативной передачей.

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«Миннесота» свой последний матч также выиграла с разницей в три шайбы. Она обыграла «Сент-Луис» 8:3. После столь эмоциональной игры нелишним оказался день отдыха. «Миннесота» набирает очки 14 игр подряд. Нестабильность соперника – шанс для поймавшей кураж команды продлить эту рекордную серию. Поставим на победу хозяев в основное время за 2.62.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз» 18 марта 2023 года

Тренер «Миннесоты» Дин Эвасон в шутку заявляет, что Кирилл Капризов уже не нужен. После травмы своего лучшего бомбардира «дикари» не посыпались, а, наоборот, забросили 18 шайб в трёх встречах. Теперь «Миннесоте» предстоит показать свои лучшие качества в матче с лидером регулярного чемпионата. «Бостон» начал спотыкаться, проиграл три из пяти последних матчей и имеет на один день меньше отдыха, чем соперник. Этим шансом «Миннесота» воспользуется.

Ставка: победа «Миннесоты» в основное время за 2.62.

Экспресс с коэффициентом 18.31.

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