Португалия — Лихтенштейн. Роналду будет блистать

23 марта состоится матч 1-го тура группового этапа квалификации Евро-2024 Португалия — Лихтенштейн. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в качестве фаворита выделяют хозяев: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.01, а успех лихтенштейнцев оценён в 44.0. Заключить пари на ничью можно за 25.0.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Португалия — Лихтенштейн 23 марта 2023 года

Букмекеры считают, что встреча Португалия — Лихтенштейн будет результативной: тотал больше 5.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 мяча оценён в 1.95. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 3.90. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.23.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Португалия — Лихтенштейн (23.03.2023)

Матч 1-го тура тура квалификации Евро-2024 Португалия — Лихтенштейн состоится 23 марта в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Эспен Эскос даст стартовый свисток в 22:45 мск. Сможет ли Лихтенштейн избежать разгрома? Разбираемся вместе.

Состав сборной Португалии — это комбинация опытных футболистов и восходящих звёзд. Молодое поколение с лучшей стороны проявило себя на футбольных полях Катара. Диогу Дало, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау, Жоау Феликс и даже 21-летний нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш, эффектно заменивший Криштиану Роналду на острие атаки, получили высокие оценки. А вот многолетний лидер разочаровал.

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На фоне его неубедительных выступлений на ЧМ-2022 складывалось впечатление, что международная карьера Криштиану Роналду подходит к концу и турнир в Катаре будет его лебединой песней. Однако новоиспечённый тренер Роберто Мартинес придерживается иного мнения.

Мартинес после ЧМ-2022 сменил Фернанду Сантуша и вызвал Криштиану на первые матчи отборочного турнира. Он отметил, что целеустремлённость и опыт нападающего «Аль-Насра» важны для сборной, а возраст футболиста для него не имеет значения.

В Катаре португальская сборная отошла от привычного игрового стиля. «Команда избранных» стремилась к доминированию и играла в высоком темпе, используя индивидуально-технические показатели фланговых полузащитников для создания атакующих моментов, чаще перегружая левую бровку. Вероятно, эти игровые конфигурации сохранятся.

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Лихтенштейн отправился в Португалию с серией из 13 поражений подряд в разных соревнованиях. Учитывая, что на этом отрезке красно-синие забили лишь один гол, очень трудно поверить в то, что они смогут создать какие-либо проблемы для хозяев поля.

Разница в классе и опыте между сборными Португалии и Лихтенштейна огромна. «Команда избранных» выиграла шесть из семи очных встреч с суммарным счётом 35:3. Футболисты постараются проявить себя с лучшей стороны перед Роберто Мартинесом и наверняка развеют все сомнения в победителе этого матча.

Криштиану Роналду будет испытывать дополнительную мотивацию реабилитироваться перед родной публикой после неоднозначных выступлений на ЧМ-2022. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу сборной Португалии с форой (-5) за коэффициент 1.80.

Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2024 Португалия — Лихтенштейн 23 марта 2023 года

Португальцы превосходят соперника во всём. Лихтенштейн проиграл в 13 матчах подряд с суммарным счётом 1:39. Что-то исправить с прежними ресурсами вряд ли получится. Тем более справиться с Криштиану Роналду и его партнёрами по сборной. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу сборной Португалии с форой (-5) за коэффициент 1.80.

Ставка: победа Португалии с форой (-5) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

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