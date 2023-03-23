Австрия — Азербайджан. Рангник стартует бодро

24 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Австрия — Азербайджан. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами австрийцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Победа гостей оценивается в 14.0. На ничью дают коэффициент 6.25.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Австрия — Азербайджан 24 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Австрия — Азербайджан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.46.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Австрия — Азербайджан (24.03.2023)

Клубные чемпионаты взяли паузу, пока лучшие футболисты в составе своих сборных начнут борьбу в квалификации Евро-2024. 24 марта на стадионе «Райффайзен Арена» сыграют Австрия и Азербайджан. Арбитр даст стартовый свисток в 22:45 мск.

Команды попали в группу F, где к ним присоединились сборные Бельгии, Швеции и Эстонии. С большой долей вероятности бельгийцы займут первое место в группе, а вот вторую путёвку на Евро-2024 разыграют шведы и австрийцы. В такой ситуации терять очки в домашнем матче с Азербайджаном — непозволительная роскошь.

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Тренирует сборную Австрии немец Ральф Рангник. Этот талантливый специалист возглавил команду в июне минувшего года и провёл шесть матчей в Лиге наций. Дебют получился фееричным. Австрийцы на выезде обыграли Хорватию со счётом 3:0. Затем наступила чёрная полоса — четыре поражения и одна ничья. В итоге — последнее место в группе и вылет в Лигу В.

Перед стартом квалификации Евро-2024 Рангник решил кардинально не менять состав. Он доверяет Алабе, Забитцеру и Арнаутовичу. К сожалению, мощный нападающий не вызван на игры с Азербайджаном и Эстонией из-за травмы.

Испытывает проблемы и Давид Алаба. Он ещё не приступил к тренировкам в составе мадридского «Реала» после травмы, поэтому может пропустить первую игру с Азербайджаном. Врачи сборной дадут своё заключение непосредственно перед встречей.

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Австрийцы проходили квалификацию на два последних чемпионата Европы. В минувшем отборе они заняли второе место в группе, уступив первую строчку полякам. В целом подопечные Рангника уверенно проводят домашние матчи квалификации. Они выиграли восемь из девяти встреч.

Сборная Азербайджана принимала участие в семи отборах на Евро. Ни разу команде не удалось пробиться в финальную часть чемпионата. Вряд ли гости сумеют выполнить поставленную задачу и в текущей квалификации. Азербайджан обладает весьма ограниченным составом, особенно в нападении.

Сборные Австрии и Азербайджана провели две очные встречи в ходе отборочного турнира Евро-2012. Победили подопечные Рангника — со счётом 4:1 и 3:0.

Сборной Австрии нужно начинать квалификацию с победы. Борьба за выход в финальную часть чемпионата будет жесткой, поэтому терять очки нельзя. Особенно в домашних играх с заведомым аутсайдером группы. Рекомендуем обратить внимание на победу Австрии и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.84.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Австрия — Азербайджан 24 марта 2023 года

Сборная Азербайджана ни разу в своей истории не побеждала на выезде в квалификации на чемпионат Европы. Вряд ли эта серия завершится в Вене. Австрийцы предельно мотивированы на победу с крупным счётом, поскольку разница забитых мячей может сыграть важную роль в распределении мест в группе. Результаты очных встреч Австрии и Азербайджана подтверждают нашу версию о победе хозяев.

Ставка: победа Австрии и тотал больше 2.5 мяча за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

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