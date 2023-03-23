Франция — Нидерланды. Мбаппе — отличный капитан!

Килиан теперь поведёт команду за собой, пусть и не все этому рады.

24 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Франция — Нидерланды. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех голландцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Франция — Нидерланды 24 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Франция — Нидерланды не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Франция — Нидерланды (24.03.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 24 марта запланировано целых восемь первых матчей группового этапа турнира. В одном из них на стадионе «Стад де Франс» в северном пригороде Парижа Сен-Дени сборная Франции примет Нидерланды. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Несмотря на огромное количество кадровых потерь, Франция изначально выглядела одним из фаворитов ЧМ-2022. Мало кто удивился, когда она добралась до финала турнира, обыграв Англию (2:1) и Марокко (2:0). Огромный опыт Дидье Дешама, а также высочайший класс игроков сделали своё дело.

Роман Мори Гбане: обещаю, «Химки» не вылетят из РПЛ!

С тех пор «трёхцветные» пережили несколько немаловажных изменений. Во-первых, завершили международную карьеру Рафаэль Варан, Уго Льорис, Стив Манданда и Карим Бензема, так и не сыгравший ни одного матча на ЧМ-2022. Во-вторых, Дидье Дешам продлил контракт на три года и назначил капитаном Килиана Мбаппе.

Стоит отметить, что не все остались этим довольны. Негативно на данную новость отреагировал многолетний лидер «трёхцветных» Антуан Гризманн. Нападающий мадридского «Атлетико» возмущён тем, что выступающий гораздо меньше времени за национальную команду футболист получит капитанскую повязку.

Сообщается, что Гризманн также может завершить карьеру в сборной. Отрицательно на его настрое сказался и уход многолетних партнёров, упомянутых ранее. Впрочем, всё это не делает «трëхцветных» слабее. У Дидье Дешама огромный выбор талантливых игроков. Да и бóльшую часть «серебряного» состава ему удалось сохранить. Франция по-прежнему выглядит одним из фаворитов.

Ротань: Украине нужно отвергнуть страны, соглашающие играть со сборной России.

У Нидерландов изменений меньше, но они, пожалуй, куда важнее. После ЧМ в Катаре Луи ван Гал завершил международную карьеру и сконцентрировался на здоровье. Остаётся лишь поблагодарить его за массу эмоций, интересные стратегические решения и не только.

О решении ван Гала было известно ещё до ЧМ-2022. Однако его уход всё равно является болезненным событием. Как и планировалось, должность главного тренера сборной Нидерландов занял Рональд Куман, довольно успешно руководивший национальной командой с 2018 по 2020 год. Вот только после этого в его тренерской карьере произошёл спад.

В 2020 году Куман возглавил «Барселону», выплатившую денежную компенсацию Футбольному союзу Нидерландов. По итогам сезона сине-гранатовые выиграли лишь Кубок Испании. В следующем сезоне они ужасно стартовали в Лиге чемпионов и расположились на девятом месте в турнирной таблице Ла Лиги.

После такого большой уверенности Куман не внушает. Кроме того, в преддверии предстоящего матча специалист лишился сразу двух ведущих игроков — Френки де Йонга и Стивена Бергвейна. Полузащитник и латераль получили травмы после оглашения заявки на ЧЕ-2024. Потери очень серьёзные.

Кроме того, не в лучшей форме находится Вирджил ван Дейк. Защитник не так давно перенёс травму. При таком раскладе больше верится в победу Франции. Тем более встреча состоится на «Стад де Франс» в Париже. Голландцы наверняка навяжут борьбу, но разница в классе вряд ли позволит им зацепиться хотя бы за ничью.

П1 принимается с коэффициентом 1.88. У «трёхцветных» гораздо более звёздный состав. Особняком стоит Килиан Мбаппе, ставший лучшим бомбардиром ЧМ-2022. Сдаётся, его ожидает отличный дебют в качестве капитана национальной команды. Немаловажно и то, что наконец-то восстановился от травмы пропустивший ЧМ-2022 Мик Меньян. Достойнее замены ушедшему Уго Льорису трудно найти.

Мансилья: знаю Путина и хочу, чтобы у Аргентины был такой президент.

Четыре последние очные встречи также не на стороне голландцев. В трёх из них французы одержали победы. Если бы ван Гал до сих пор тренировал Нидерланды, «трёхцветным» было бы труднее. Благодаря грамотным заменам 71-летнего тренера «оранжевые» чуть не обыграли будущих чемпионов мира (2:2, 3:4 пен.) в матче 1/4 финала ЧМ-2022. Куману вряд ли удастся повторить подобное.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Франция — Нидерланды 24 марта 2023 года

Франция по-прежнему ослаблена кадровыми потерями, плюс ушли несколько ветеранов. Однако «трёхцветным» удалось сохранить бóльшую часть «серебряного» состава. Также у них подрастает невероятно талантливая молодёжь. Плюс опытный Дешам по-прежнему занимает свою должность. Нидерланды пережили смену главного тренера и лишились нескольких важных игроков, равноценной замены которым нет. Также свидетельствуют в пользу их победы история очных встреч и то, что игра состоится в Париже.

Ставка: победа Франции за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

Губерниев: без Талалаева «Торпедо» обречено — Первая лига ждёт.

Роналду: я стал лучше после ухода из «Манчестер Юнайтед».

Катарский шейх и Рэтклифф увеличат предложение по «Манчестер Юнайтед».

Флик назвал Озила одним из лучших футболистов мира.