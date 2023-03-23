«Вашингтон» — «Чикаго». Овечкин идёт к великому рекорду

Шансов на плей-офф у «столичных» почти не осталось. Но их капитан регулярно забивает, а до Гретцки 74 шайбы.

24 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Чикаго». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.71. Успех «Блэкхоукс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Чикаго» 24 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Чикаго» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс» (24.03.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 24 марта состоится целых 12 матчей. В одном из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне местный «Вашингтон Кэпиталз» примет «Чикаго Блэкхоукс». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

В последних восьми матчах в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» победил только «Айлендерс» (5:1) и «Баффало» (5:4 ОТ). В серии послематчевых буллитов он уступил «Нью-Джерси» (2:3 Б). В дополнительное время проиграл замыкающему сводную таблицу НХЛ «Коламбусу» (6:7 ОТ).

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Во всех остальных матчах «столичные» потерпели поражения и очень много пропустили. За этот период времени в их ворота было забито 34 гола. Сказывается обмен ведущих хоккеистов, в частности, защитника Дмитрия Орлова. Оборона «Кэпиталз» напрочь утратила надёжность.

Шансов на выход в плей-офф у «Вашингтона» практически не осталось. Александр Овечкин всячески старается приободрить команду и болельщиков высказываниями, что надежда ещё есть. Однако постепенно всё сводится к тому, что оставшуюся часть сезона «Кэпиталз» будут сконцентрированы на погоне своего капитана за рекордом Уэйна Гретцки.

На данный момент отставание Овечкина от достижения Гретцки составляет 74 шайбы. В текущей регулярке россиянин забросил 40 шайб. Таким образом, он стал пятым игроком в истории НХЛ кому удалось достичь данной отметки в 37+ лет. Кроме того, нападающий установил рекорд по количеству сезонов с 40 забитыми голами. На его счету 13 таковых.

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«Чикаго» уже несколько лет не решает глобальных задач. Минувший сезон он закончил на 27-м месте в сводной таблице НХЛ. Сейчас «Блэкхоукс» располагаются на 30-м. В последних 12 матчах в регулярном чемпионате они одержали лишь три победы — с «Оттавой» (5:0), лидирующим «Бостоном» (6:3) и «Нэшвиллом» (2:1).

Также подопечные Люка Ричардсона уступили в овертайме «Флориде» (3:4 ОТ). Во всех остальных матчах проиграли в основное время и немало пропустили. В воротах «Блэкхоукс» побывало 40 шайб. На дистанции у них также проглядываются серьёзные проблемы оборонительного плана.

В 70 матчах «Чикаго» пропустил целых 249 шайб. Примечательно, что совсем недавно клуб вызвал из АХЛ российского голкипера Антона Худобина. За новую команду он не сыграл ещё ни одного матча. Усилением данный обмен вряд ли можно назвать.

«Блэкхоукс» выглядят явными аутсайдерами предстоящего матча. Однако, учитывая положение дел «Вашингтона», предлагаем проверить ТБ 6.5 шайбы за коэффициент 2.10. История последних очных встреч всецело на стороне данного исхода. В пяти из восьми игр количество заброшенных шайб переваливало за отметку в семь голов на двоих.

Само собой, ждём голов от Овечкина. В последних восьми матчах в регулярке он забросил семь шайб и отдал пять результативных передач. В недавнем интервью Питер Лавиолетт отметил, что стабильность Александра заключается в том, что он из года в год забивает много голов. На данный момент на счету 37-летнего российского нападающего целых 17 сезонов с 30+ заброшенными шайбами. Невероятно.

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К слову, в преддверии встречи с «Коламбусом» была проведена торжественная церемония в честь рекордов Овечкина. Форварду устроили потрясающий праздник с множеством подарков и с поздравлениями с удивительными достижениями. Немаловажно и то, что семья россиянина посетила данное мероприятие.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Чикаго» 24 марта 2023 года

«Вашингтон», похоже, уже смирился с тем, что останется без плей-офф. Он уступил даже главному аутсайдеру лиги, пропустив очень много шайб. На последнем отрезке сезона «столичные» пропускают очень много. С другой стороны, они регулярно и помногу забивают сами. Похоже, оставшуюся часть сезона «Кэпиталз» будут играть на погоню Овечкина за Гретцки. У «Чикаго» проблемы в обороне проглядываются на протяжении всего сезона. Учитывая и то, что последние очные встречи свидетельствуют в пользу высокой результативности, наилучшим вариантом для ставки выглядит верх по голам.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 6.93.

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