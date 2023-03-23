Франция — Нидерланды. Рональд Куман удивит Дешама

24 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Франция — Нидерланды. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех голландцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Франция — Нидерланды 24 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч Франция — Нидерланды не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Франция — Нидерланды (24.03.2023)

Спустя три месяца после поражения в финале ЧМ-2022 сборная Франции начнёт отборочную кампанию Евро-2024 матчем в Париже с Нидерландами.

Франция и Нидерланды сыграют в группе B с Ирландией, Грецией и Гибралтаром. Скорее всего, обе этих команды смогут без особых проблем квалифицироваться на чемпионат Европы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, неудача в финале ЧМ-2022 после впечатляющего камбэка стала для французов трагедией, но команда готова идти дальше. С новым капитаном — им стал Килиан Мбаппе. Это решение не всех обрадовало, но оно принято. Посмотрим, как это отразится на игре команды.

Франция проиграла только два из девяти последних матчей во всех турнирах, одержав при этом шесть побед. Ну а в последней 71 игре у Франции всего семь поражений.

Сборная Нидерландов тоже вылетела с ЧМ-2022 от Аргентины. И тоже в серии пенальти. Правда, случилось это в четвертьфинале. Команду после турнира покинул Луи ван Гал, причиной этому не результаты, а возраст и состояние здоровья. Об уходе ван Гала было известно заранее, как и о его сменщике.

Им стал Рональд Куман. Это уже второе его пришествие в сборную Нидерландов. Он уже работал с командой с 2018 по 2020 год.

В 2022 году голландцы не уступали в 12 матчах, одержав при этом девять побед и три раза сыграв вничью. Ну а потом случился четвертьфинал с Аргентиной. Впрочем, то поражение было в серии пенальти. Если же смотреть на отрезки из 90 минут, то беспроигрышная серия голландцев составляет уже 18 игр.

Франция и Нидерланды в последний раз встречались в рамках Лиги наций в сезоне-2018/2019, обменявшись домашними победами. В последних шести играх у команд по три победы. Нас ждёт бескомпромиссный матч!

Конечно, номинально Франция — фаворит, но, по сути, обе команды только начинают строиться. Дешам получил новый контракт и будет выстраивать коллектив без ряда ветеранов. Центральной фигурой же станет Мбаппе. Что до оранжевых, то здесь сменился тренер, так что перестройка тоже неизбежна. Этот матч будет интересным, но вряд ли он станет результативным. Поставим на ничью и ТМ 2.5 гола. «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 4.20. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: ничья и ТМ 2.5 мяча за 4.20.

Экспресс с коэффициентом 6.98.

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