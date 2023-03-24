Хорватия — Уэльс. Экс-футболист «Зенита» может быть спокоен

Защита по-прежнему остаётся сильным местом хорватов, даже после ухода Деяна Ловрена. Ему не о чем переживать.

25 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Хорватия — Уэльс. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех валлийцев оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Хорватия — Уэльс 25 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч Хорватия — Уэльс не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Хорватия — Уэльс (25.03.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 25 марта запланировано семь матчей 1-го тура группового этапа турнира. В одном из них на стадионе «Полюд» в городе Сплит сборная Хорватии примет Уэльс. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Сборная Хорватии оставила после себя противоречивое впечатление на чемпионате мира в Катаре. Местами она смотрелась крайне невзрачно. Казалось, что у возрастных лидеров «пламенных» иссяк запас сил. Однако им удалось совершить сенсацию — обыграть Бразилию (1:1, по пенальти 4:2) в 1/4 финала турнира. В полуфинале команда проиграла чемпионам — Аргентине (0:3).

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«Шашечные» одержали уверенную победу в матче за третье место с Марокко (2:1). С тех пор мало что изменилось. Контракт со Златко Даличем был продлён, причём до окончания чемпионата мира 2026 года. И в очередной раз получил вызов в сборную обладатель «Золотого мяча» — Лука Модрич.

По сути, потеря у «пламенных» только одна, но немаловажная — Деян Ловрен. Он объявил о завершении международной карьеры практически сразу после окончания ЧМ-2022. Экс-защитник «Зенита» сыграл далеко не последнюю роль в том, что его национальная команда выиграла серебро на чемпионате мира в России и бронзу на турнире в Катаре.

Златко Далич рассказал, что 33-летний футболист всегда был бойцом и одним из лидеров сборной Хорватии. Специалист подчеркнул, что Ловрен вдохновлял и мотивировал команду как на поле, так и за его пределами. В то же время у «шашечных» выросло талантливое молодое поколение защитников.

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Отдельно стоит сказать о Йошко Гвардиоле, выступающем на клубном уровне за «Лейпциг». 21-летний защитник вошёл в сборную самых дорогих игроков мира по версии авторитетного портала. По некоторой информации, Хосеп Гвардиола лично заинтересован в его трансфере в «Манчестер Сити».

Уэльс далеко не так успешно выступил на чемпионате мира в Катаре, как Хорватия. Ему не удалось миновать даже групповой этап финального раунда. За три матча подопечные Роберта Пейджа не одержали ни одной победы. Сначала они сыграли вничью с США (1:1). Затем уступили Ирану (0:2) и Англии (0:3).

Молодое поколение валлийцев не славится большими талантами, а старое постепенно увядает. Ввиду возраста сильный регресс наблюдается в выступлениях Аарона Рэмси и основного голкипера сборной Уэйна Хеннесси. Кроме того, после сокрушительного провала на чемпионате мира в Катаре объявил о завершении карьеры Гарет Бэйл.

А ведь именно благодаря многолетнему лидеру Уэльс в принципе добыл путёвку на ЧМ-2022 и сумел зацепиться за ничью во встрече с США. Единственный гол в ворота американцев забил как раз Бэйл. За семь матчей квалификации на ЧМ-2022 он забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Именно после подачи Бэйла со штрафного в финальной встрече отбора на чемпионат мира в Катаре нападающий сборной Украины срезал мяч в свои ворота. Гол стал единственным в матче, что принесло валлийцам победу со счётом 1:0. Теперь же крайне маловероятно, что Уэльсу удастся квалифицироваться на ЧЕ-2024.

Поставить на победу «шашечных» и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Как мы уже отметили ранее, у Хорватии очень надёжная линия обороны. Помимо Гвардиола, отдельной похвалы заслуживает Доминик Ливакович. Голкипер потрясающе выступил на ЧМ-2022.

Лишь один раз за семь матчей Ливакович пропустил больше одного мяча — в полуфинале со сборной Аргентины (0:3). Кроме того, он повторил рекорд по отбитым ударам в серии послематчевых пенальти на одном чемпионате мира. Он отразил четыре пенальти. Лишь двоим вратарям до него удавалось подобное.

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Также в пользу низкой результативности и победы «пламенных» свидетельствует история очных встреч. В четырёх из пяти они одержали победы. Ещё одна закончилась ничейным результатом — 1:1. И ни в одном из этих матчей количество забитых мячей не превысило отметку в три гола на двоих.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Хорватия — Уэльс 25 марта 2023 года

Сборная Хорватии — явный фаворит. У неё довольно много возрастных игроков, но есть и молодые таланты. Сочетание техники, опыта и скорости приносит отличные плоды. Уэльс тем же похвастаться не может. Без Бэйла будет нелегко. Учитывая надёжность оборонительной линии «шашечных», историю очных встреч и то, что встреча состоится в Хорватии, предлагаем поставить на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: победа Хорватии и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 8.83.

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