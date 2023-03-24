Испания — Норвегия. Без Холанда нет шансов

25 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Испания — Норвегия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех норвежцев оценён экспертами в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Испания — Норвегия 25 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч Испания — Норвегия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.32.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Испания — Норвегия (25.03.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на ЧЕ-2024. На 25 марта запланировано семь встреч 1-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Ла-Росаледа» в Малаге сборная Испании примет Норвегию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

После провала на ЧМ-2022 Луис Энрике принял решение уйти в отставку. Должность главного тренера сборной Испании занял Луис де ла Фуэнте, ранее возглавлявший молодёжные национальные команды различных возрастов. С ними специалист выиграл два чемпионата Европы (юношеский и молодёжный). Также его подопечные добыли серебряные медали Олимпийских игр в Токио.

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Учитывая то, что сейчас у основной сборной Испании техничный, но очень молодой и неопытный состав, назначение Луиса де ла Фуэнте выглядит вполне логично. Наставник обладает исключительными навыками в развитии юных игроков. При этом его видение футбола не сильно отличается от того, которое было у Энрике.

В недавнем интервью Луис де ла Фуэнте признался, что Энрике проделал потрясающую работу, оставив очень прочный фундамент для будущего. Он подчеркнул, что намерен сохранить преемственность, оставив хорошее и изменив остальное. По его мнению, схема не главное, а важнее идея.

Тренер отметил, что он верен признанной во всём мире модели игры, которая принадлежит испанскому футболу. В общем, «красная фурия» вполне может стать сильнее в ближайшем будущем. Её исключительный контроль мяча и игра в пас выйдут на новый уровень и будут стабильнее приносить результат.

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Печалит лишь ситуация с Серхио Рамосом, который недавно завершил карьеру в сборной. Защитник «ПСЖ» отметил, что Луис де ла Фуэнте не рассчитывает на него. Завоевавший немало титулов испанец трогательно попрощался с болельщиками и признался, что с восхищением и завистью смотрит на являющихся лидерами своих сборных Луку Модрича, Лионеля Месси и Пепе.

Сборная Норвегии, в свою очередь, не участвовала в ЧМ-2022. Несмотря на старания Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора, она не сумела пройти квалификацию. Подопечные Столе Сольбаккена заняли третье место в группе. За 10 туров они добыли лишь пять побед, причём все они были одержаны в матчах с явными аутсайдерами.

Также норвежцы три раза сыграли вничью. Поражения они потерпели в матчах с Нидерландами (0:2) и Турцией (0:3). Национальной команде Норвегии очень сильно не хватает сбалансированности и качества состава. Бреши есть как в защите, так и в полузащите. Вратарская позиция тоже не очень сильная.

По этой причине Эдегор и неудержимый Холанд, возглавляющий таблицу лучших бомбардиров АПЛ с 28 голами в 25 матчах, часто оказывались беспомощны. Их персонально прессинговали, не давая возможности повлиять на ход игры и результат. Ввиду этого даже в Лиге наций норвежцам не удалось преуспеть.

Подопечные Сольбаккена заняли второе место в группе. Сначала они обыграли Сербию (1:0) и Швецию (2:1), сыграли вничью со Словенией (0:0), а также ещё раз обыграли шведов (3:2). Холанд за этот период забил целых пять мячей. Но затем соперники поняли, что нужно плотнее играть с лидерами норвежцев.

В результате в двух следующих матчах Норвегия уступила Словении (1:2) и Сербии (0:2). В предстоящей встрече их вполне может ожидать поражение всухую. Дело в том, что встречу пропустит как раз Холанд. У него была выявлена травма паха. Остаётся пожелать бомбардиру скорейшей поправки, а сам он вернулся в расположение «Ман Сити».

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У испанцев тоже есть кадровые потери. Не сможет сыграть в грядущем матче из-за повреждения Педри. Однако найти ему равноценную замену для Луиса де ла Фунте не составит большого труда. Ресурсов у «красной фурии» предостаточно. Поставить на то, что она победит и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Испания — Норвегия 25 марта 2023 года

У «красной фурии» очень техничный и талантливый молодой состав, который постепенно набирается опыта и становится сильнее. С новым главным тренером этот процесс обещает ускориться. У Норвегии гораздо хуже как комплектация, так и результаты на дистанции. Без Эрлинга Холанда у неё и вовсе практически нет шансов. Тем более встреча состоится в Испании. У хозяев громадное преимущество.

Ставка: Испания победит и не пропустит за коэффициент 2.04.

Экспресс с коэффициентом 8.83.

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