«Алания» — «Рубин». Неудачный дебют Василенко

25 марта состоится матч 24-го тура Первой лиги «Алания» – «Рубин». Начало – в 13:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.00. Успех «Алании» оценён экспертами в 2.40. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Алания» — «Рубин» 25 марта 2023 года

Букмекеры не считают, что матч «Алания» – «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч Первой лиги «Алания» — «Рубин» (25.03.2023)

Россия - Мелбет Первая лига. 24-й тур 25 марта 2023, суббота. 13:00 МСК Алания Владикавказ Не начался Рубин Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Пока РПЛ на паузе из-за матчей сборных, в Первой лиге продолжается борьба. Очередной тур в субботу открывает матч во Владикавказе. Местная «Алания» примет казанский «Рубин». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 мск.

«Алания» до сих пор не может преодолеть осенний кризис. С конца октября команда одержала всего одну победу на отрезке восьми последних туров. Обыграть удалось «Уфу» (2:1), продолжающую борьбу за выживание. Ещё было три ничейных результата с «Акроном», «Нефтехимиком» и «Кубанью», но все они за пределами первой половины таблицы.

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Проблемы ожидаемо вынудили руководство клуба решиться на перемены – главным тренером был назначен Олег Василенко. Специалисту предстоит проделать много работы. Команда занимает четвёртую строчку, отставая от второй лишь на четыре очка. Кроме того на домашнем стадионе красно-жёлтые в нынешнем сезоне выступают неплохо. В 12 последних встречах минимально уступили только «Родине» и «Волге».

У «Алании» хорошо работает нападение. «Барсы» обладают второй лучшей атакой чемпионата после «Балтики». На домашнем стадионе голевая серия хозяев насчитывает уже 11 игр. Более того, в пяти из шести домашних встреч «Алании» пробивался стандартный тотал голов.

Впрочем, с зимы результативность команды значительно снизилась. Больше одного мяча в ворота соперников забить почти не удаётся. Даже лучший бомбардир «Алании» Артур Галоян с семью голами в активе не забивает на протяжении пяти туров. Не лучшие показатели перед игрой с одним из конкурентов.

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«Рубин» точно будет готов к осторожному стилю. Казанский клуб, в отличие от соперника, сейчас идёт уверенным ходом. Он на втором месте, и до «Балтики» всего четыре очка. Отыграть такой дефицит с нынешней формой не выглядит слишком сложной задачей. Гости не проигрывают в 11 матчах Первой лиги подряд.

За этот период они выдали результативную игру с лидером дома (3:3), но в целом больше двух мячей не забивали. За время беспроигрышной серии казанцы в шести случаях ограничивались одним голом. Однако в последних двух матчах болельщики увидели от казанской команды всего один забитый мяч, но они не проигрывали.

Единственный гол забил Виталий Лисакович. Белорусский форвард продолжает бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата – у него девять голов в сезоне. Лисакович сейчас незаменим в атаке «Рубина», что неудивительно, ведь он всегда приносил своими действиями команде очки.

В то же время не стоит забывать, что у подопечных Юрия Уткульбаева практически нет проблем и на своей половине поля. Больше одного мяча они не пропускали давно, а с середины осени только «Балтика» и «Краснодар-2» смогли преодолеть этот рубеж. На выезде же в девяти матчах кряду это не удавалось никому.

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В таком матче не приходится ждать весёлого футбола. Между командами четыре очка разницы, поэтому рисковать не время. «Алания» переживает не лучшие времена, дома часто теряет очки. При этому у «Рубина» всё наладилось, казанцы полны решимости в этом сезоне вернуться в элиту российского футбола и подтверждают желание результатами. Кроме того, они не уступали владикавказцам в шести последних личных встречах. Потому ставка «гости не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча» за 2.65 смотрится неплохо.

Прогноз и ставка на матч Первой лиги «Алания» — «Рубин» 25 марта 2023 года

24-й тур Первой лиги открывает матч двух прямых конкурентов за повышение в классе. «Алания» играет дома, и ранее это могло бы считаться преимуществом, но не сейчас. Красно-жёлтые одержали одну победу в восьми последних турах. Она же стала единственной на своём поле за четыре игры. «Рубин» смотрится гораздо интереснее. Также у казанцев вторая лучшая оборона чемпионата. Нет оснований полагать, что гости покинут Владикавказ ни с чем.

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.65.

Экспресс с коэффициентом 8.83.

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