Швеция — Бельгия. Кевин Де Брёйне поддержит Доменико Тедеско

24 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Швеция – Бельгия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 2.15. Успех шведов оценивается аналитиками коэффициентом 3.42. Поставить на ничью предлагают за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Швеция — Бельгия 24 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются, что матч Швеция – Бельгия получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЧЕ-2024 Швеция — Бельгия (24.03.2024)

Сборная Бельгии взяла новый курс после провала на ЧМ-2022. В Катаре бельгийцы не вышли из группы, а внутри коллектива были постоянные склоки. После чемпионата мира Роберто Мартинес покинул свой пост, а его место занял бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Да, он поработал в «Лейпциге», но всё равно его назначение было очень неожиданным. Впрочем, когда Бельгию принял Мартинес, впечатления были примерно такими же.

Путь Тедеско начнётся в Сольне, в отборочном матче Евро-2024 со Швецией. Шведы не попали на ЧМ-2022, но провели ряд товарищеских матчей в ноябре 2022 года и январе 2023 года. Во всех победили, но соперники были не топовые: Алжир, Исландия, Финляндия и Мексика. Благодаря этим победам у Швеции беспроигрышная серия из пяти матчей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Швеция и Бельгия играли между собой 15 раз, первая встреча состоялась больше 100 лет назад, в 1908 году. Команды не играли между собой с 2016 года, на Евро-2016 Бельгия победила 1:0. Вообще, у «красных дьяволов» здесь есть преимущество: девять побед, две ничьих и четыре поражения. Бельгия выиграла у Швеции в трёх последних матчах.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон удивил общественность, вызвав на этот матч нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. Златану 41, последние два сезона его мучают травмы, но Андерссон считает, что своим авторитетом форвард поможет команде.

После ЧМ-2022 завершили выступления за сборную Бельгии Симон Миньоле и Тоби Алдервейрелд. Юри Тилеманс не сыграет из-за травмы, а Миши Батшуайи заболел. От услуг Дриса Мертенса и Торгана Азара отказался сам Тедеско. Доменико явно хочет создать новую команду, дядьками в которой будут Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку. Новое поколение бельгийцев, возможно, не такое талантливое, но атмосфера в команде явно стала лучше. А звёзды должны сделать разницу. Поставим на победу Бельгии, поверим в удачный старт Тедеско. «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 2.15. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: победа Бельгии за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 7.30.

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