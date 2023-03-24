ЦСКА — «Локомотив», пятый матч. Пора заканчивать!

Армейцы в шаге от выхода в следующий раунд, дома клуб не проигрывал ярославцам, и мотивации закончить серию в Москве полно.

25 марта состоится пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех ярославцев оценён экспертами в 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив» 25 марта 2023 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.67. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (25.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 25 марта запланирована всего одна встреча 1/4 финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Локомотивом». Пятый матч пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Счёт в серии 3-1 в пользу армейцев.

В четвёртом матче серии подопечные Сергея Фёдорова обыграли «Локомотив» Игоря Никитина (3:1). Максим Мамин открыл счёт в матче на седьмой минуте. Александр Елесин сумел сравнять цифры на табло лишь на 36-й минуте.

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На старте третьего периода Андрей Светлаков отдал отличную передачу на Павла Карнаухова, который не растерялся при выходе один на один с Даниилом Исаевым, забросив с неудобной. Владислав Каменев поставил точку в матче, забросив третью шайбу в пустые ворота.

«Локомотив» перебросал ЦСКА, но на счёте это никак не отобразилось. Команда так и осталась с одной заброшенной шайбой. Обидно, ведь по ходу матча не сказать, что красно-синие были лучше готовы. Даже Карнаухов заявил, что многое решили микромоменты.

Плюс армейцы возвращаются домой, где будет отменная поддержка трибун и счёт в серии благоприятный 3-1. Гостям будет тяжело не только физически, но и морально.

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Пятый матч может стать для них последним в этом плей-офф. К тому же остались проблемы с реализацией моментов, которые невозможно решить в короткие сроки.

Хоккей выглядит равным, но любая ошибка, даже самая крохотная, может всё поменять. Серьёзного превосходства нет ни у одной из команд. Поэтому большая ответственность вновь ляжет на вратарей.

Адам Рейдеборн проводит отменную серию. Фёдоров наверняка будет доверять ему и дальше. Мы рекомендуем рассмотреть ставку на победу ЦСКА за 2.20. Во-первых, дома клуб в плей-офф не проигрывал сопернику. Во-вторых, в этой серии пока команды обходятся без овертайма.

Пока железнодорожники создавали моменты, ЦСКА их реализовывал. Это неприятно и обидно, но всё же в какой-то степени помогла удача, а где-то мастерство красно-синих.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 25 марта 2023 года

Москвичи в Ярославле сумели обыграть соперника и теперь ведут в серии 3-1. В Москве отменная поддержка трибун. Мотивации закончить серию дома полно, и вратарская линия на высоте. Пока соперники обходятся без овертаймов, поэтому проверим победу хозяев в основное время.

Ставка: победа ЦСКА за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 8.83.

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