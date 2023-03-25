Казахстан — Дания. У Магомеда Адиева нет таких героев

Датчанин Хейлунн оформил хет-трик во встрече 1-го тура квалификации, но у казахстанцев мало опыта в нападении.

26 марта состоится матч 2-го тура Евро-2024 Казахстан — Дания. Начало игры – в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. На победу Казахстана принимают ставки за 11.75. Поставить на ничью можно за 6.05.

Лучшие прогнозы на Евро-2024.

Коэффициенты букмекеров на матч отборочного этапа Евро-2024 Казахстан — Дания 26 марта 2023 года

По мнению букмекеров, матч выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.19, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.70. На гол хозяев поля дают коэффициент 2.30, а гол датчан оценивается за 1.05. Ставка «обе забьют» идёт с коэффициентом 2.49.

Анализ и прогноз на матч Евро-2024 Казахстан — Дания (26.03.2023)

Сборная Казахстана пошумела в прошлом году в Лиге наций и жаждала продлить футбольный праздник в матчах квалификации чемпионата Европы. Стартовать в отборе выпало домашним матчем со Словенией, и поначалу всё шло хорошо.

Полузащитник Максим Самородов стал автором первого гола, перехитрив Яна Облака ударом головой в «девятку». Однако в первом тайме Словении не удалось сравнять счёт. Впрочем, ответные голы команда забила уже во второй половине встречи и вырвала волевую победу — 2:1.

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Бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев, который возглавляет Казахстан с прошлого лета, отметил, что команде не хватило сил, а также повлиял психологический фактор. Ведя в счёте, игроки оказывали меньше давления на соперника, больше заботясь о сохранении комфортного счёта.

На физическое состояние игроков во втором тайме повлиял не только фактор позднего начала футбольного сезона, но и то, что Адиев вынужден был довериться ряду футболистов, получающих мало практики в казахстанской Премьер-лиге. В частности, защитник Михаил Габышев, полузащитник Аслан Дарабаев и нападающий Абат Аймбетов потеряли место в основе «Астаны», проиграв конкуренцию легионерам. Возможно, этот фактор повлиял на то, что Аймбетов в матче со Словенией не реализовал отличный момент при ничейном счёте.

Отдельно Адиев отметил недостаток игровой практики у Нуралы Алипа в «Зените» и Бактиёра Зайнутдинова в ЦСКА. Последний пропустил часть предсезонной подготовки из-за травмы и ещё не играл в официальных матчах этого года.

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Сборная Дании провалилась на чемпионате мира, однако Каспер Юльманн сохранил свой пост. Работа специалиста в данный момент осложняется тем, что за сборную по причине травм не могут сыграть целый ряд важных футболистов.

К тому же после первой встречи квалификации травму получил защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен. Однако это не помешало победить Финляндию (3:1). Героем встречи стал Расмус Хейлунн, который оформил хет-трик. 20-летний нападающий «Аталанты» хорошо себя проявил.

Сборную Казахстана сложно ставить на один уровень с датчанами. Они значительно выше классом, и лишь дальний перелёт или непривычный искусственный газон может помешать «алой гвардии» уверенно победить.

Интересно, что в последних трёх очных матчах Дании с Казахстаном забивали обе команды. Смелым подопечным Магомеда Адиева не хватит сил, чтобы огорчить соперника, но как минимум однажды порадовать переполненные трибуны голом можно. Поставим на то, что гости не проиграют и обе забьют. Ставка на это событие оценивается коэффициентом 2.74.

Прогноз и ставка на матч Евро-2024 Казахстан — Дания 26 марта 2023 года

Казахстан впервые за четыре игры проиграл на «Астана-Арене», но в матче со Словенией подопечные Магомеда Адиева не выглядели безнадёжно. Работа российского тренера позволяет не списывать со счетов казахстанских футболистов как минимум перед домашними встречами. На состав сборной Дании повлияли травмы ведущих футболистов, но молодые игроки этой сборной способны показывать класс. Однако дальний перелёт и неудобный газон «Астана-Арены» помешают гостям провести идеальный матч.

Ставка: Дания не проиграет и обе забьют за 2.74.

Экспресс с коэффициентом 8.11.

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